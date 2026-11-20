Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 08:30

Inter U23-Potenza è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Potenza fa visita all'Inter U23 nel Girone C di Serie C, con i lucani che arrivano da capolista e puntano a consolidare il primato in classifica.

I ragazzi di Inzaghi junior ospitano una delle squadre più in forma del torneo. L'Inter U23 occupa l'ottava posizione e cerca punti per risalire, dopo un avvio di stagione altalenante.

Il Potenza arriva a questa trasferta con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. La squadra ha battuto il Savoia per 3-1 nell'ultimo turno e, dato ancora più recente, ha sconfitto la Scafatese per 4-0, confermando un momento di forma straordinario.

L'Inter U23 ha vinto l'ultima gara casalinga contro la Salernitana per 1-0, ma ha perso contro il Cosenza e il Monopoli nelle uscite precedenti. La squadra deve ritrovare continuità tra le mura amiche per restare agganciata alla zona playoff.

Lo scontro tra la prima e l'ottava della classe è una misura concreta dello stato di salute del Potenza. I lucani non hanno intenzione di fermarsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Inter U23 non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Situazione analoga per il Potenza: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Inter U23 presenta un ruolino di W1-D1-L2 nelle ultime cinque partite di Serie C, con la vittoria più recente per 1-0 contro la Salernitana. In precedenza la squadra aveva pareggiato 1-1 contro il Sorrento e perso 2-4 contro il Monopoli. Nelle cinque gare il club ha segnato cinque reti e ne ha concesse sei.

Il Potenza arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, per un totale di tredici gol segnati e cinque subiti. Il risultato più recente è la netta vittoria per 4-0 contro la Scafatese, cui si aggiungono il 3-1 al Savoia e il 4-2 al Crotone. L'unico punto perso nel periodo è arrivato con il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter U23 e Potenza.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione mentre l'Inter U23 è ottava.