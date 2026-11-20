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Inter U23-Potenza è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.
Il Potenza fa visita all'Inter U23 nel Girone C di Serie C, con i lucani che arrivano da capolista e puntano a consolidare il primato in classifica.
I ragazzi di Inzaghi junior ospitano una delle squadre più in forma del torneo. L'Inter U23 occupa l'ottava posizione e cerca punti per risalire, dopo un avvio di stagione altalenante.
Il Potenza arriva a questa trasferta con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. La squadra ha battuto il Savoia per 3-1 nell'ultimo turno e, dato ancora più recente, ha sconfitto la Scafatese per 4-0, confermando un momento di forma straordinario.
L'Inter U23 ha vinto l'ultima gara casalinga contro la Salernitana per 1-0, ma ha perso contro il Cosenza e il Monopoli nelle uscite precedenti. La squadra deve ritrovare continuità tra le mura amiche per restare agganciata alla zona playoff.
Lo scontro tra la prima e l'ottava della classe è una misura concreta dello stato di salute del Potenza. I lucani non hanno intenzione di fermarsi.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per l'Inter U23 non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Situazione analoga per il Potenza: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.
Stato di forma
L'Inter U23 presenta un ruolino di W1-D1-L2 nelle ultime cinque partite di Serie C, con la vittoria più recente per 1-0 contro la Salernitana. In precedenza la squadra aveva pareggiato 1-1 contro il Sorrento e perso 2-4 contro il Monopoli. Nelle cinque gare il club ha segnato cinque reti e ne ha concesse sei.
Il Potenza arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, per un totale di tredici gol segnati e cinque subiti. Il risultato più recente è la netta vittoria per 4-0 contro la Scafatese, cui si aggiungono il 3-1 al Savoia e il 4-2 al Crotone. L'unico punto perso nel periodo è arrivato con il pareggio per 2-2 contro il Team Altamura.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter U23 e Potenza.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|11
|2
|1
|39
|18
|+21
|35
V
V
V
D
V
|2
|14
|7
|5
|2
|19
|11
|+8
|26
V
D
D
D
D
|3
|14
|7
|2
|5
|18
|16
|+2
|23
V
S
S
D
D
|4
|14
|7
|1
|6
|26
|14
|+12
|22
S
V
S
V
S
|5
|14
|5
|6
|3
|22
|21
|+1
|21
S
V
D
S
V
|6
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|7
|14
|5
|5
|4
|14
|11
|+3
|20
S
D
D
V
V
|8
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|9
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|+1
|20
S
V
S
D
D
|10
|14
|5
|4
|5
|24
|22
|+2
|19
V
D
S
S
V
|11
|14
|6
|1
|7
|24
|23
|+1
|19
S
D
V
V
S
|12
|14
|4
|6
|4
|16
|16
|0
|18
V
V
D
S
V
|13
|14
|4
|6
|4
|16
|17
|-1
|18
V
S
D
S
D
|14
|14
|5
|3
|6
|18
|22
|-4
|18
V
S
D
V
S
|15
|14
|4
|4
|6
|13
|21
|-8
|16
S
D
V
D
V
|16
|14
|5
|1
|8
|19
|32
|-13
|16
S
V
V
S
V
|17
|14
|4
|3
|7
|15
|19
|-4
|15
S
S
D
V
S
|18
|14
|3
|6
|5
|17
|23
|-6
|15
V
S
D
D
S
|19
|14
|3
|4
|7
|12
|24
|-12
|13
V
D
V
D
S
|20
|14
|1
|4
|9
|12
|22
|-10
|1
S
S
S
S
D
Nel Girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione mentre l'Inter U23 è ottava.