Inter-Genoa sarà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A, oltre che da Sky Sport e NOW. Qui sotto trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

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Qualità Premium Sky Italia ✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45). ✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K). ✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Prezzo di partenza Variabile Attiva Sky Flessibilità Digitale NOW ✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari. ✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale. ✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale. Prezzo di partenza 19,99 € al mese Attiva NOW Qualità Premium Sky Italia ✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45). ✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K). ✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Prezzo di partenza Variabile Attiva Sky Flessibilità Digitale NOW ✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari. ✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale. ✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale. Prezzo di partenza 19,99 € al mese Attiva NOW Qualità Premium Sky Italia ✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45). ✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K). ✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Prezzo di partenza Variabile Attiva Sky

Serie A - Game Week 13 28 nov 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

L'Inter ospita il Genoa sabato sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, in una gara valida per la Serie A.

La squadra di Cristian Chivu è terza in classifica con 29 punti e ha segnato 32 gol nelle prime 12 giornate, più di qualsiasi altra squadra del campionato. L'attacco nerazzurro arriva alla sfida con entusiasmo dopo il 2-0 di mercoledì in Champions League contro lo Stoccarda, firmato da Sucic su rigore e da Lautaro Martinez, tornato al gol dopo oltre un mese.

Prima della vittoria europea, l'Inter aveva pareggiato 4-4 a Bergamo contro l'Atalanta in una partita ricca di gol. Resta da capire come usciranno dalla gara con lo Stoccarda le condizioni di Bastoni, uscito nel primo tempo per un problema muscolare alla coscia.

Il Genoa di Daniele De Rossi è decimo con 16 punti e ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato. Domenica scorsa il Grifone ha battuto 2-0 il Sassuolo in trasferta, con la doppietta di Milutin Osmajic e le sette parate di Justin Bijlow.

A San Siro i rossoblù cercano di interrompere una striscia negativa: nelle ultime 10 trasferte di Serie A in casa dell'Inter hanno segnato una sola volta.

Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e live streaming per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Tra i padroni di casa Chivu dovrebbe affidarsi a questo XI: Josep Martinez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stankovic, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram, Pio Esposito. Out per infortunio Bonny, Zielinski e Calhanoglu, mentre non ci sono squalificati.

Il Genoa di De Rossi dovrebbe schierare questo XI: Bijlow; Marcandalli, Oestigard, Vasquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traore, Baldanzi; Messias, Osmajic. Sono indisponibili Colombo e Nuredini, senza squalifiche. Gli aggiornamenti verranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Inter ha raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare, con 11 gol segnati e 8 subiti. L'ultimo risultato è il 2-0 in Champions League contro lo Stoccarda del 25 novembre. Prima c'era stato il 4-4 con l'Atalanta in campionato, preceduto dal 2-0 sul Como e dal 3-0 in casa del Feyenoord. La sconfitta è il 3-1 nel derby contro il Milan.

Il Genoa ha vinto quattro volte e perso una, senza pareggi, con 7 gol fatti e 3 subiti. L'ultima partita è il 2-0 a Sassuolo del 22 novembre. Prima i rossoblù avevano battuto 2-1 il Lecce, 2-0 la Juventus e 1-0 il Venezia, mentre l'unico stop è l'1-2 con il Milan.

Precedenti

L'ultimo precedente è l'Inter-Genoa del 28 febbraio 2026, finito 2-0 in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti l'Inter ha vinto quattro volte, mentre c'è stato un pareggio e nessun successo del Genoa. I nerazzurri hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 4, con l'ultimo 2-2 del 17 agosto 2024 a Genova unico risultato non vincente.

Classifica

In Serie A l'Inter occupa il terzo posto, mentre il Genoa è decimo.