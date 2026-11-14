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Giugliano-Savoia è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
Il Giugliano ospita il Savoia nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che si trovano nella parte medio-bassa della classifica e hanno bisogno di punti per ragioni diverse.
I campani del Giugliano arrivano a questo appuntamento con un momento di forma positivo alle spalle. Tre vittorie nelle ultime cinque partite, compreso il successo per 1-0 sulla Casertana e il 3-1 sul Foggia, raccontano di una squadra che ha ritrovato solidità. L'ultimo risultato, però, è ancora più significativo: la vittoria per 1-0 sul Crotone nell'ultimo turno ha confermato la tendenza al rialzo.
Il Savoia, tredicesimo in classifica, viene da un cammino più irregolare. La sconfitta per 3-1 contro il Potenza nell'ultima giornata ha interrotto una serie di pareggi consecutivi contro Salernitana e Cosenza. I campani cercano una reazione dopo un risultato che ha pesato sulla classifica.
La differenza di forma tra le due squadre è evidente, ma le sfide dirette in Serie C raramente seguono i pronostici. Il Giugliano, tredicesimo, parte con il vantaggio del fattore campo e di un momento più brillante.
Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV e opzioni di live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Giugliano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dalla società in prossimità del fischio d'inizio.
Situazione analoga per il Savoia: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della rosa o alle assenze. Le ultime notizie sulle scelte del tecnico saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.
Stato di forma
Il Giugliano arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I campani vengono dalla vittoria per 1-0 sul Crotone nell'ultimo turno, risultato che ha consolidato un periodo positivo iniziato con il 3-1 sul Foggia e il 1-0 sulla Casertana. L'unica nota stonata del periodo rimane la pesante sconfitta per 6-0 contro il Catania. Nelle cinque gare considerate, il Giugliano ha segnato cinque reti e ne ha subite undici.
Il Savoia presenta un ruolino più discontinuo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Potenza, dopo i pareggi per 1-1 contro Salernitana e Cosenza. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-1 contro l'Inter U23. In cinque gare, il Savoia ha segnato quattro reti e ne ha concesse otto.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 gennaio 2021 in Serie D, quando il Giugliano ospitò il Savoia perdendo per 0-3. Guardando agli ultimi tre scontri diretti disponibili, tutti in Serie D, il Savoia conta due vittorie contro una del Giugliano, con i biancoscudati che hanno vinto anche per 2-0 e 1-0 in casa.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|10
|2
|1
|35
|18
|+17
|32
V
V
D
V
V
|2
|13
|6
|5
|2
|16
|9
|+7
|23
D
D
D
D
V
|3
|13
|7
|1
|5
|26
|13
|+13
|22
V
S
V
S
V
|4
|13
|5
|6
|2
|22
|17
|+5
|21
V
D
S
V
D
|5
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|6
|13
|5
|5
|3
|13
|9
|+4
|20
D
D
V
V
S
|7
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|8
|13
|5
|5
|3
|17
|15
|+2
|20
V
S
D
D
V
|9
|13
|6
|2
|5
|16
|15
|+1
|20
S
S
D
D
S
|10
|13
|6
|1
|6
|23
|20
|+3
|19
D
V
V
S
S
|11
|13
|4
|4
|5
|23
|22
|+1
|16
D
S
S
V
D
|12
|13
|4
|4
|5
|13
|19
|-6
|16
D
V
D
V
S
|13
|13
|5
|1
|7
|17
|29
|-12
|16
V
V
S
V
S
|14
|13
|3
|6
|4
|15
|17
|-2
|15
S
D
S
D
D
|15
|13
|3
|6
|4
|14
|16
|-2
|15
V
D
S
V
D
|16
|13
|4
|3
|6
|13
|16
|-3
|15
S
D
V
S
S
|17
|13
|4
|3
|6
|15
|21
|-6
|15
S
D
V
S
D
|18
|13
|2
|6
|5
|14
|21
|-7
|12
S
D
D
S
V
|19
|13
|2
|4
|7
|10
|23
|-13
|10
D
V
D
S
V
|20
|13
|1
|4
|8
|12
|21
|-9
|1
S
S
S
D
S
Nel Girone C di Serie C, il Giugliano occupa la tredicesima posizione mentre il Savoia è diciottesimo.