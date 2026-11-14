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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 06:30

Giugliano-Savoia è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Giugliano ospita il Savoia nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che si trovano nella parte medio-bassa della classifica e hanno bisogno di punti per ragioni diverse.

I campani del Giugliano arrivano a questo appuntamento con un momento di forma positivo alle spalle. Tre vittorie nelle ultime cinque partite, compreso il successo per 1-0 sulla Casertana e il 3-1 sul Foggia, raccontano di una squadra che ha ritrovato solidità. L'ultimo risultato, però, è ancora più significativo: la vittoria per 1-0 sul Crotone nell'ultimo turno ha confermato la tendenza al rialzo.

Il Savoia, tredicesimo in classifica, viene da un cammino più irregolare. La sconfitta per 3-1 contro il Potenza nell'ultima giornata ha interrotto una serie di pareggi consecutivi contro Salernitana e Cosenza. I campani cercano una reazione dopo un risultato che ha pesato sulla classifica.

La differenza di forma tra le due squadre è evidente, ma le sfide dirette in Serie C raramente seguono i pronostici. Il Giugliano, tredicesimo, parte con il vantaggio del fattore campo e di un momento più brillante.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV e opzioni di live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Giugliano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dalla società in prossimità del fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Savoia: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della rosa o alle assenze. Le ultime notizie sulle scelte del tecnico saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Giugliano arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I campani vengono dalla vittoria per 1-0 sul Crotone nell'ultimo turno, risultato che ha consolidato un periodo positivo iniziato con il 3-1 sul Foggia e il 1-0 sulla Casertana. L'unica nota stonata del periodo rimane la pesante sconfitta per 6-0 contro il Catania. Nelle cinque gare considerate, il Giugliano ha segnato cinque reti e ne ha subite undici.

Il Savoia presenta un ruolino più discontinuo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Potenza, dopo i pareggi per 1-1 contro Salernitana e Cosenza. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-1 contro l'Inter U23. In cinque gare, il Savoia ha segnato quattro reti e ne ha concesse otto.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 gennaio 2021 in Serie D, quando il Giugliano ospitò il Savoia perdendo per 0-3. Guardando agli ultimi tre scontri diretti disponibili, tutti in Serie D, il Savoia conta due vittorie contro una del Giugliano, con i biancoscudati che hanno vinto anche per 2-0 e 1-0 in casa.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Giugliano occupa la tredicesima posizione mentre il Savoia è diciottesimo.