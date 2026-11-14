Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoGiugliano
team-logoSavoia
Guarda su Sky Go ItaliaGuarda su NOW TV
Con il contributo di

Guarda Giugliano contro Savoia in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Giugliano vs Savoia
Giugliano
Savoia
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Giugliano e Savoia, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
VPN sicura e ultraveloce
Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
Indirizzo IP dedicato
Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie C - Game Week 14

Giugliano-Savoia è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in streaming su NOW TV. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Il Giugliano ospita il Savoia nel Girone C di Serie C, in una sfida tra due squadre che si trovano nella parte medio-bassa della classifica e hanno bisogno di punti per ragioni diverse.

I campani del Giugliano arrivano a questo appuntamento con un momento di forma positivo alle spalle. Tre vittorie nelle ultime cinque partite, compreso il successo per 1-0 sulla Casertana e il 3-1 sul Foggia, raccontano di una squadra che ha ritrovato solidità. L'ultimo risultato, però, è ancora più significativo: la vittoria per 1-0 sul Crotone nell'ultimo turno ha confermato la tendenza al rialzo.

Il Savoia, tredicesimo in classifica, viene da un cammino più irregolare. La sconfitta per 3-1 contro il Potenza nell'ultima giornata ha interrotto una serie di pareggi consecutivi contro Salernitana e Cosenza. I campani cercano una reazione dopo un risultato che ha pesato sulla classifica.

La differenza di forma tra le due squadre è evidente, ma le sfide dirette in Serie C raramente seguono i pronostici. Il Giugliano, tredicesimo, parte con il vantaggio del fattore campo e di un momento più brillante.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV e opzioni di live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Giugliano non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena comunicati dalla società in prossimità del fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Savoia: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della rosa o alle assenze. Le ultime notizie sulle scelte del tecnico saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

GIU

GIU - Forma

INT
S0-4
FOG
V3-1
CAT
S6-0
CAS
V1-0
CRO
V0-1
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SAV

SAV - Forma

INT
V2-1
ACE
S4-0
COS
D1-1
SAL
D1-1
POT
S1-3
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Giugliano arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I campani vengono dalla vittoria per 1-0 sul Crotone nell'ultimo turno, risultato che ha consolidato un periodo positivo iniziato con il 3-1 sul Foggia e il 1-0 sulla Casertana. L'unica nota stonata del periodo rimane la pesante sconfitta per 6-0 contro il Catania. Nelle cinque gare considerate, il Giugliano ha segnato cinque reti e ne ha subite undici.

Il Savoia presenta un ruolino più discontinuo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Potenza, dopo i pareggi per 1-1 contro Salernitana e Cosenza. L'unica vittoria del periodo è arrivata per 2-1 contro l'Inter U23. In cinque gare, il Savoia ha segnato quattro reti e ne ha concesse otto.

Precedenti

Testa a testa

GiuglianoPareggioSavoia
0
0
3
Serie D
Savoia badge
Savoia
SAV
2
Giugliano badge
Giugliano
GIU
0
FIN
Serie D
Giugliano badge
Giugliano
GIU
0
Savoia badge
Savoia
SAV
3
FIN
Serie D
Savoia badge
Savoia
SAV
1
Giugliano badge
Giugliano
GIU
0
FIN
0Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato0/3

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 gennaio 2021 in Serie D, quando il Giugliano ospitò il Savoia perdendo per 0-3. Guardando agli ultimi tre scontri diretti disponibili, tutti in Serie D, il Savoia conta due vittorie contro una del Giugliano, con i biancoscudati che hanno vinto anche per 2-0 e 1-0 in casa.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
1310213518+1732
V
V
D
V
V
2
BariBariBAR
13652169+723
D
D
D
D
V
3
CataniaCataniaCAT
137152613+1322
V
S
V
S
V
4
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
13553139+420
D
D
V
V
S
7
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
8
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
9
SorrentoSorrentoSOR
136251615+120
S
S
D
D
S
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
136162320+319
D
V
V
S
S
11
CaveseCaveseCAV
134452322+116
D
S
S
V
D
12
Team AltamuraTeam AltamuraALT
134451319-616
D
V
D
V
S
13
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
14
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
15
BarlettaBarlettaBAR
133641416-215
V
D
S
V
D
16
FoggiaFoggiaFOG
134361316-315
S
D
V
S
S
17
CasaranoCasaranoCAS
134361521-615
S
D
V
S
D
18
SavoiaSavoiaSAV
132651421-712
S
D
D
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
132471023-1310
D
V
D
S
V
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, il Giugliano occupa la tredicesima posizione mentre il Savoia è diciottesimo.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google