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Championship
team-logoDerby County
Pride Park
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Guarda Derby County-Bolton Wanderers in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Derby County vs Bolton Wanderers
Derby County
Bolton Wanderers
Championship

Una guida completa su come seguire in diretta Derby County-Bolton Wanderers, sfida di Championship in programma oggi.

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Presentazione della partita

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Championship - Game Week 15
Pride Park

Il Derby County ospita il Bolton Wanderers a Pride Park in una partita di Championship particolarmente importante per i padroni di casa.

Il Derby di John Eustace attraversa un periodo difficile. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, tra cui il 4-0 subito contro il Norwich City, lo hanno lasciato al 23° posto, alle prese con una lotta per non retrocedere sempre più seria.

Il Bolton arriva in una posizione più tranquilla: è 17° sotto la guida di Steven Schumacher. Gli ospiti hanno dimostrato di saper conquistare punti in trasferta e riterranno di avere buone possibilità contro un Derby che in casa è a corto di fiducia.

Per Eustace, Pride Park deve iniziare a portare risultati. Nelle ultime settimane il Derby ha incassato molti goal e ha faticato a trovare continuità in attacco: è una partita che non può permettersi di perdere.

Anche la squadra di Schumacher ha le sue motivazioni. Una vittoria permetterebbe al Bolton di allontanarsi ulteriormente dalla metà bassa della classifica e gli darebbe una base da cui puntare a una posizione più tranquilla a metà classifica con il prosieguo della stagione.

Con la stagione del Derby che rischia di precipitare e il Bolton alla ricerca di una posizione più solida nel campionato, è una partita importante per entrambi i club, anche se per ragioni molto diverse.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Derby County-Bolton Wanderers.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Derby County - Bolton Wanderers

Allenatore

  • J. Eustace

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