Come vedere Derby County-Bolton Wanderers con una VPN
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Presentazione della partita
Il Derby County ospita il Bolton Wanderers a Pride Park in una partita di Championship particolarmente importante per i padroni di casa.
Il Derby di John Eustace attraversa un periodo difficile. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, tra cui il 4-0 subito contro il Norwich City, lo hanno lasciato al 23° posto, alle prese con una lotta per non retrocedere sempre più seria.
Il Bolton arriva in una posizione più tranquilla: è 17° sotto la guida di Steven Schumacher. Gli ospiti hanno dimostrato di saper conquistare punti in trasferta e riterranno di avere buone possibilità contro un Derby che in casa è a corto di fiducia.
Per Eustace, Pride Park deve iniziare a portare risultati. Nelle ultime settimane il Derby ha incassato molti goal e ha faticato a trovare continuità in attacco: è una partita che non può permettersi di perdere.
Anche la squadra di Schumacher ha le sue motivazioni. Una vittoria permetterebbe al Bolton di allontanarsi ulteriormente dalla metà bassa della classifica e gli darebbe una base da cui puntare a una posizione più tranquilla a metà classifica con il prosieguo della stagione.
Con la stagione del Derby che rischia di precipitare e il Bolton alla ricerca di una posizione più solida nel campionato, è una partita importante per entrambi i club, anche se per ragioni molto diverse.
Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Derby County-Bolton Wanderers.
Notizie dalle squadre e rose
Probabili formazioni Derby County - Bolton Wanderers
Allenatore
- J. Eustace