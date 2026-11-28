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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 11:30

Il Crotone ospita l'AZ Picerno nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con momenti opposti. Stadio e orario di inizio non sono ancora stati comunicati.

I padroni di casa vivono una fase molto complicata. Il Crotone occupa la ventesima posizione del girone e ha perso tutte e cinque le ultime gare di campionato.

L'ultimo ko è arrivato contro il Cosenza, battuto 0-1 il 21 novembre. Prima c'erano state le sconfitte con Cavese, Giugliano, Potenza e Casarano.

Il Picerno arriva invece con altro morale. La squadra lucana è decima in classifica e ha appena superato il Giugliano per 4-2.

È stato un successo importante dopo il 3-1 incassato dal Casarano. Nelle ultime cinque il Picerno ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

I precedenti recenti sorridono agli ospiti, che hanno vinto tre dei cinque scontri diretti più recenti. Ecco tutte le informazioni su canale TV e live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Crotone non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni e squalifiche.

La situazione è identica per l'AZ Picerno, senza dati sulle condizioni della rosa. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Crotone ha un ruolino di zero vittorie, zero pareggi e cinque sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultima è il 0-1 con il Cosenza del 21 novembre. Tre dei cinque ko sono arrivati con il punteggio di 0-1, contro Cosenza, Giugliano e Casarano, mentre il Potenza ha vinto 4-2.

L'AZ Picerno ha invece tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo risultato è il 4-2 sul Giugliano del 22 novembre, preceduto dal 3-1 subìto dal Casarano e dall'1-1 con il Bari. Nelle cinque gare i lucani hanno segnato 11 reti e ne hanno subite 7, con il 3-0 alla Salernitana come successo più largo.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 14 febbraio 2026, in Serie C, quando l'AZ Picerno ha battuto il Crotone 3-1 in casa. Nelle ultime cinque sfide il Picerno ha vinto tre volte, il Crotone una (3-0 nell'ottobre 2025) e c'è stato un pareggio per 0-0. Il conto dei gol è di 10 per i lucani e 6 per i calabresi.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Crotone occupa la ventesima posizione, mentre l'AZ Picerno è decimo.