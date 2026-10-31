Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 06:30

Cosenza-Inter U23 è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Cosenza vs Inter U23 con una VPN

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Il Cosenza ospita l'Inter U23 nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte una squadra in cerca di punti salvezza e una formazione giovane che punta a risalire la classifica.

I calabresi arrivano a questo appuntamento in un momento complicato. Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Team Altamura, il Cosenza ha strappato un pareggio per 1-1 contro il Savoia nell'ultimo turno, un risultato che lascia la squadra nella zona più pericolosa del girone.

L'Inter U23 si presenta invece con un vento diverso nelle vele. I nerazzurrini hanno battuto la Scafatese per 2-1 nell'ultima uscita, un successo che interrompe un periodo altalenante e che dà fiducia alla vigilia di questa trasferta.

Per il Cosenza si tratta di una partita da non sbagliare. La posizione in classifica non lascia margini di errore, e giocare davanti al proprio pubblico deve essere uno stimolo in più per trovare continuità.

L'Inter U23, dal canto suo, ha dimostrato di saper segnare con facilità ma ha pagato dazio in difesa nelle ultime settimane. La solidità conquistata contro la Scafatese sarà messa alla prova da una squadra che ha bisogno disperato di punti.

Uno scontro diretto tra due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente urgenti. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cosenza-Inter U23 in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Cosenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sulla sponda dell'Inter U23 la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Cosenza ha registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I rossoblù vengono dal pareggio per 1-1 contro il Savoia, dopo la sconfitta per 1-3 contro il Team Altamura. L'unico successo del periodo è arrivato in trasferta per 1-2 contro l'AZ Picerno. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato quattro reti e ne ha subite sette.

L'Inter U23 presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I nerazzurrini vengono dalla vittoria per 2-1 contro la Scafatese, che ha seguito il pareggio per 1-1 contro il Sorrento e la sconfitta per 2-4 contro il Monopoli. La squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite nove nelle cinque partite considerate, con una vittoria netta per 4-0 contro il Giugliano che testimonia la capacità offensiva del gruppo.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Cosenza e Inter U23. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Cosenza occupa il diciannovesimo posto, una posizione che lo colloca nella zona retrocessione e che rende questa partita un appuntamento da non fallire. L'Inter U23 si trova al settimo posto, nella parte medio-alta della classifica, con ambizioni di avvicinarsi alle zone che contano.

NordVPN

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