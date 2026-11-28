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Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Il Como ospita la Juventus allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in una sfida di Serie A tra due squadre separate da un solo punto di classifica. I lariani sono quinti, i bianconeri subito dietro, al sesto posto.

La squadra di Cesc Fabregas arriva dal 1-0 sull'AEK Atene in Champions League, maturato martedì 24 novembre. Pochi giorni prima il Como aveva battuto 2-0 il Cagliari in campionato, e la striscia di vittorie pesa sul morale dell'ambiente.

La Juventus di Luciano Spalletti ha giocato giovedì sera in Europa League e ha vinto 4-1 contro l'Omonia Nicosia. Dopo il 4-0 al Venezia in Serie A, i bianconeri hanno quindi messo insieme due larghe vittorie in pochi giorni.

Contro i ciprioti Spalletti ha fatto ampio turnover. Jeff Ekhator ha esordito da titolare e ha segnato il suo primo gol in maglia bianconera, mentre Kolo Muani e Woltemade sono partiti dalla panchina.

A Como la Juventus dovrà gestire le energie spese in Europa e un reparto ancora condizionato dalle assenze. Il Como ha invece qualche giorno in più di recupero rispetto agli avversari.

Ecco tutte le informazioni su canale TV, streaming e orario per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Il Como di Cesc Fabregas dovrebbe schierare Butez in porta, con Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon e Kempf in difesa. A centrocampo e in attacco sono previsti Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci e Douvikas nel XI probabile. Sul fronte assenze, i lariani sono senza Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai e Maxence Caqueret.

La Juventus di Luciano Spalletti dovrebbe scendere in campo con Vicario, Bremer, Cabal, Celik e Kelly in difesa. A centrocampo e in avanti il XI probabile prevede Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners e Kolo Muani. Gli indisponibili sono Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara e Milik. Non risultano squalifiche in nessuna delle due squadre.

Stato di forma

Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha perso una, senza pareggi. L'ultimo risultato è il 1-0 sull'AEK Atene in Champions League, preceduto dal 2-0 al Cagliari in Serie A. Il ko è arrivato contro l'Inter, per 2-0, l'8 novembre. Nel periodo i lariani hanno vinto anche 1-0 con il Venezia.

La Juventus ha quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, senza sconfitte. L'ultima gara è il 4-1 all'Omonia Nicosia in Europa League, dopo il 4-0 al Venezia in campionato. Il pareggio è il 2-2 con la Fiorentina, mentre in mezzo ci sono il successo per 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar e il 2-0 al Napoli.

Precedenti

L'ultimo confronto risale al 21 febbraio 2026, quando il Como ha vinto 2-0 a Torino in Serie A. Nelle cinque sfide disponibili il Como ha ottenuto due vittorie in trasferta e una in casa, mentre la Juventus ha vinto due volte. Il bilancio dei gol è di 8 a 8.

Classifica

In Serie A il Como occupa il quinto posto, mentre la Juventus è sesta.