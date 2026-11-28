Como-Juventus verrà trasmessa in diretta da DAZN Italia. Qui sotto trovate il canale TV e le opzioni di live streaming: per guardare la partita in diretta basta abbonarsi al servizio.
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Sky Italia
✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).
✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).
✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.
NOW
✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.
✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.
✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.
DAZN
✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).
✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.
✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.
Sky Italia
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Il Como ospita la Juventus allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in una sfida di Serie A tra due squadre separate da un solo punto di classifica. I lariani sono quinti, i bianconeri subito dietro, al sesto posto.
La squadra di Cesc Fabregas arriva dal 1-0 sull'AEK Atene in Champions League, maturato martedì 24 novembre. Pochi giorni prima il Como aveva battuto 2-0 il Cagliari in campionato, e la striscia di vittorie pesa sul morale dell'ambiente.
La Juventus di Luciano Spalletti ha giocato giovedì sera in Europa League e ha vinto 4-1 contro l'Omonia Nicosia. Dopo il 4-0 al Venezia in Serie A, i bianconeri hanno quindi messo insieme due larghe vittorie in pochi giorni.
Contro i ciprioti Spalletti ha fatto ampio turnover. Jeff Ekhator ha esordito da titolare e ha segnato il suo primo gol in maglia bianconera, mentre Kolo Muani e Woltemade sono partiti dalla panchina.
A Como la Juventus dovrà gestire le energie spese in Europa e un reparto ancora condizionato dalle assenze. Il Como ha invece qualche giorno in più di recupero rispetto agli avversari.
Ecco tutte le informazioni su canale TV, streaming e orario per seguire la partita.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Como - Juventus
Formazione titolare
Allenatore
- C. Fabregas
- L. Spalletti
Il Como di Cesc Fabregas dovrebbe schierare Butez in porta, con Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon e Kempf in difesa. A centrocampo e in attacco sono previsti Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci e Douvikas nel XI probabile. Sul fronte assenze, i lariani sono senza Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai e Maxence Caqueret.
La Juventus di Luciano Spalletti dovrebbe scendere in campo con Vicario, Bremer, Cabal, Celik e Kelly in difesa. A centrocampo e in avanti il XI probabile prevede Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners e Kolo Muani. Gli indisponibili sono Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara e Milik. Non risultano squalifiche in nessuna delle due squadre.
Stato di forma
Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha perso una, senza pareggi. L'ultimo risultato è il 1-0 sull'AEK Atene in Champions League, preceduto dal 2-0 al Cagliari in Serie A. Il ko è arrivato contro l'Inter, per 2-0, l'8 novembre. Nel periodo i lariani hanno vinto anche 1-0 con il Venezia.
La Juventus ha quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, senza sconfitte. L'ultima gara è il 4-1 all'Omonia Nicosia in Europa League, dopo il 4-0 al Venezia in campionato. Il pareggio è il 2-2 con la Fiorentina, mentre in mezzo ci sono il successo per 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar e il 2-0 al Napoli.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto risale al 21 febbraio 2026, quando il Como ha vinto 2-0 a Torino in Serie A. Nelle cinque sfide disponibili il Como ha ottenuto due vittorie in trasferta e una in casa, mentre la Juventus ha vinto due volte. Il bilancio dei gol è di 8 a 8.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|11
|2
|0
|30
|10
|+20
|35
V
V
D
V
V
|2
|13
|10
|2
|1
|33
|17
|+16
|32
V
D
V
S
V
|3
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
D
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
S
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
S
V
V
V
|6
|13
|7
|2
|4
|28
|20
|+8
|23
V
S
S
V
V
|7
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
D
V
S
V
|8
|13
|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
D
D
V
V
V
|9
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
D
S
V
D
|10
|13
|5
|1
|7
|13
|17
|-4
|16
S
V
S
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
S
V
S
S
S
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
D
V
S
D
D
|13
|13
|4
|2
|7
|16
|20
|-4
|14
S
S
D
S
S
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
S
S
S
S
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
S
D
S
S
S
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
S
D
V
D
S
|17
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
S
S
S
S
S
|18
|13
|2
|2
|9
|10
|25
|-15
|8
S
S
S
V
D
|19
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
D
S
V
S
S
|20
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
D
S
S
D
S
In Serie A il Como occupa il quinto posto, mentre la Juventus è sesta.