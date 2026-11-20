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Como-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito il link per abbonarsi e seguire la partita in live streaming.
Il Como ospita il Cagliari allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse in questa fase della stagione.
I lariani di Cesc Fabregas arrivano all'appuntamento dopo una sconfitta per 2-0 contro l'Inter, ma con alle spalle una serie di risultati che include l'incredibile vittoria per 9-1 sul Lens in Champions League. Quinta in classifica, la squadra comasca ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.
In settimana, però, è arrivata una brutta notizia sul fronte infortuni: il Como ha confermato ufficialmente che Moise Kean dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici dopo un problema occorso in allenamento. Il rientro dell'attaccante ex Fiorentina è ora previsto non prima del 2027, lasciando Douvikas come unico centravanti di ruolo disponibile.
Il Cagliari di Fabio Pisacane si presenta invece in un momento di forma difficile: una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, con quattro sconfitte che hanno messo in luce evidenti fragilità difensive. I rossoblù occupano attualmente la nona posizione in classifica.
Nei precedenti recenti tra le due squadre, il Como ha il bilancio favorevole: i lariani si sono imposti 2-1 in Sardegna nel marzo 2026 e avevano già vinto 3-1 nel maggio 2025. La sfida di novembre 2025 al Sinigaglia si era conclusa invece sullo 0-0.
Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Como - Cagliari
In casa Como, Cesc Fabregas dovrà fare a meno di Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai, tutti indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Robert Sanchez in porta, con Yan Couto, Marc-Oliver Kempf, Alex Valle e Jacobo Ramon in difesa; a centrocampo Nico Paz, Lucas Da Cunha, Maximo Perrone, Luis Milla e Martin Baturina; Anastasios Douvikas unica punta.
Sul fronte Cagliari, Fabio Pisacane deve rinunciare a Riyad Idrissi, Mattia Felici, M'Bala Nzola, Giuseppe Aurelio, Yael Trepy, Harry Winks e Yerry Mina. La probabile formazione ospite vede Elia Caprile tra i pali, difesa a quattro con Nicola Grandu, Juan Rodriguez, Raphael Kofler e Ze Pedro; centrocampo con Alessandro Deiola, Michel Ndary Adopo, Alessandro Romano e Paul Mendy; Daniel Maldini e Kevin Carlos in attacco.
Stato di forma
Il Como ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I lariani hanno vinto contro Sassuolo (2-0), Torino (3-1) e Venezia (1-0) in Serie A, oltre alla netta affermazione per 9-1 sul Lens in Champions League; l'unica sconfitta è arrivata contro l'Inter per 2-0. Nelle cinque gare, il Como ha segnato 15 reti e ne ha subite tre.
Il Cagliari ha invece raccolto una sola vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato. L'unico successo è arrivato per 1-0 contro il Frosinone il 7 novembre, dopo le sconfitte contro Monza (4-0), Bologna (0-2), Roma (4-2) e Lazio (2-1). In questo periodo i rossoblù hanno segnato quattro goal e ne hanno subiti nove.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 7 marzo 2026, quando il Como si impose 2-1 in casa del Cagliari in Serie A. Nei cinque incontri più recenti tra i due club, il Como ha ottenuto tre vittorie contro una del Cagliari, con un pareggio: il risultato dello 0-0 al Sinigaglia nel novembre 2025 è l'unico in cui nessuna delle due squadre è riuscita a segnare.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
D
V
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
S
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
D
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
S
V
V
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
S
V
V
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
S
V
V
D
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
D
V
S
V
S
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
S
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
S
S
S
S
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
D
S
V
D
S
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
D
S
S
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
S
D
D
S
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
S
V
V
V
S
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
D
S
S
S
V
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
D
V
D
S
S
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
S
V
D
S
S
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
S
S
S
S
S
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
S
S
S
S
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
S
S
S
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
S
S
D
S
S
In Serie A, il Como occupa attualmente la quinta posizione, mentre il Cagliari si trova al nono posto.