Come vedere Cipro-Montenegro con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 6 15 nov 2026 - 09:00 Alphamega Stadium

Cipro ospita il Montenegro all’Alphamega Stadium di Limassol in una partita del Gruppo 2 della Lega C di UEFA Nations League che avrà ripercussioni dirette sulla vetta della classifica.

Il Montenegro arriva da capolista del girone e la squadra di Mirko Vucinic è stata una delle più costanti in questa edizione della Nations League. Nella quinta giornata ha battuto la Lettonia per 2-1, conservando il primo posto.

Cipro è seconda e arriva a questa partita dopo l’1-1 contro l’Armenia. La squadra di Apostolos Mantzios aveva trovato slancio nella prima parte della competizione, vincendo due partite consecutive contro Armenia e Lettonia, ma nell’ultima uscita non è riuscita a conservare il vantaggio fino alla vittoria.

Le due squadre si sono già affrontate in questa edizione. Il Montenegro ha vinto 2-1 a Podgorica il 25 settembre, dando alla squadra di Vucinic un vantaggio psicologico in vista della gara di ritorno.

Una vittoria permetterebbe al Montenegro di aumentare sensibilmente il distacco da Cipro in vetta. Per i padroni di casa, conquistare meno di tre punti significherebbe rischiare di lasciare scappare la capolista in una fase cruciale della competizione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Cipro-Montenegro.

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