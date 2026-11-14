Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League C
team-logoCipro
Alphamega Stadium
team-logoMontenegro
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Guarda Cipro-Montenegro in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Cipro vs Montenegro
Cipro
Montenegro
UEFA Nations League C

La guida completa per vedere in diretta Cipro-Montenegro, partita della Lega C della UEFA Nations League in programma oggi.

Come vedere Cipro-Montenegro con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo in cui potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che una rete privata virtuale (VPN) può tornare utile.

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
VPN sicura e ultraveloce
Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
Indirizzo IP dedicato
Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
  • Procurati una VPN affidabile. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l’emittente ufficiale. Vai sul sito o apri l’app di streaming ufficiale dell’emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l’emittente ufficiale o accedi al tuo account per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League C - Game Week 6
Alphamega Stadium

Cipro ospita il Montenegro all’Alphamega Stadium di Limassol in una partita del Gruppo 2 della Lega C di UEFA Nations League che avrà ripercussioni dirette sulla vetta della classifica.

Il Montenegro arriva da capolista del girone e la squadra di Mirko Vucinic è stata una delle più costanti in questa edizione della Nations League. Nella quinta giornata ha battuto la Lettonia per 2-1, conservando il primo posto.

Cipro è seconda e arriva a questa partita dopo l’1-1 contro l’Armenia. La squadra di Apostolos Mantzios aveva trovato slancio nella prima parte della competizione, vincendo due partite consecutive contro Armenia e Lettonia, ma nell’ultima uscita non è riuscita a conservare il vantaggio fino alla vittoria.

Le due squadre si sono già affrontate in questa edizione. Il Montenegro ha vinto 2-1 a Podgorica il 25 settembre, dando alla squadra di Vucinic un vantaggio psicologico in vista della gara di ritorno.

Una vittoria permetterebbe al Montenegro di aumentare sensibilmente il distacco da Cipro in vetta. Per i padroni di casa, conquistare meno di tre punti significherebbe rischiare di lasciare scappare la capolista in una fase cruciale della competizione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Cipro-Montenegro.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Cipro - Montenegro

Allenatore

  • A. Mantzios

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google