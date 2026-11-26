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Serie C - Game Week 16 27 nov 2026 - 14:30

Cavese e Scafatese si affrontano nel Girone C di Serie C, in una gara tra due squadre campane che arrivano da strade diverse. Stadio e orario di inizio non sono ancora stati comunicati.

La Cavese è all'undicesimo posto e cerca continuità. Nell'ultimo turno ha perso 1-0 sul campo del Monopoli, interrompendo il successo con lo stesso punteggio ottenuto a Crotone una settimana prima.

Il bilancio recente dei biancoblù resta però in sofferenza: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Servono punti per allontanarsi dalla metà bassa della graduatoria.

La Scafatese si presenta con un altro passo e occupa il quarto posto. Ha battuto 2-1 il Foggia nell'ultima uscita, dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Potenza.

I gialloblù hanno mostrato un rendimento altalenante, con il 4-1 all'Audace Cerignola come risultato più convincente del periodo. La classifica, intanto, li colloca in piena zona alta.

Il divario di posizioni è netto, ma le ultime partite dicono che nessuna delle due ha un cammino lineare. Ecco come seguire la partita in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Cavese non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche.

Lo stesso vale per la Scafatese, senza dati confermati sulle assenze. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Cavese ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-0 contro il Monopoli, arrivata dopo il successo con lo stesso punteggio sul Crotone.

Nel mezzo c'è il 2-2 contro il Team Altamura. In cinque gare i campani hanno segnato quattro reti e ne hanno subite sei.

La Scafatese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Viene dal 2-1 sul Foggia, preceduto dal 4-0 subito a Potenza e dal 4-1 rifilato all'Audace Cerignola. Il bilancio complessivo è di otto gol segnati e nove subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente nei dati disponibili risale al 1° marzo 2015, quando la Cavese vinse 3-0 in casa in Serie D. Nella gara precedente, il 19 ottobre 2014, la Cavese si era imposta 4-0 sul campo della Scafatese.

Sulle due sfide elencate il bilancio è di due vittorie per la Cavese e nessuna per la Scafatese, con sette gol segnati dai biancoblù e nessuno subito.

Classifica

Nel Girone C di Serie C la Cavese occupa l'undicesimo posto, mentre la Scafatese è quarta.