Cavese-Scafatese è in programma su Sky Sport, mentre la diretta streaming è disponibile su NOW. Qui sotto trovate i canali TV e le opzioni per guardare la partita live.
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Cavese e Scafatese si affrontano nel Girone C di Serie C, in una gara tra due squadre campane che arrivano da strade diverse. Stadio e orario di inizio non sono ancora stati comunicati.
La Cavese è all'undicesimo posto e cerca continuità. Nell'ultimo turno ha perso 1-0 sul campo del Monopoli, interrompendo il successo con lo stesso punteggio ottenuto a Crotone una settimana prima.
Il bilancio recente dei biancoblù resta però in sofferenza: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Servono punti per allontanarsi dalla metà bassa della graduatoria.
La Scafatese si presenta con un altro passo e occupa il quarto posto. Ha battuto 2-1 il Foggia nell'ultima uscita, dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Potenza.
I gialloblù hanno mostrato un rendimento altalenante, con il 4-1 all'Audace Cerignola come risultato più convincente del periodo. La classifica, intanto, li colloca in piena zona alta.
Il divario di posizioni è netto, ma le ultime partite dicono che nessuna delle due ha un cammino lineare. Ecco come seguire la partita in TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Cavese non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche.
Lo stesso vale per la Scafatese, senza dati confermati sulle assenze. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.
Stato di forma
La Cavese ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-0 contro il Monopoli, arrivata dopo il successo con lo stesso punteggio sul Crotone.
Nel mezzo c'è il 2-2 contro il Team Altamura. In cinque gare i campani hanno segnato quattro reti e ne hanno subite sei.
La Scafatese ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Viene dal 2-1 sul Foggia, preceduto dal 4-0 subito a Potenza e dal 4-1 rifilato all'Audace Cerignola. Il bilancio complessivo è di otto gol segnati e nove subiti.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente nei dati disponibili risale al 1° marzo 2015, quando la Cavese vinse 3-0 in casa in Serie D. Nella gara precedente, il 19 ottobre 2014, la Cavese si era imposta 4-0 sul campo della Scafatese.
Sulle due sfide elencate il bilancio è di due vittorie per la Cavese e nessuna per la Scafatese, con sette gol segnati dai biancoblù e nessuno subito.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|11
|2
|2
|40
|20
|+20
|35
S
V
V
V
D
|2
|15
|7
|6
|2
|19
|11
|+8
|27
D
V
D
D
D
|3
|15
|7
|3
|5
|24
|16
|+8
|24
V
D
S
V
S
|4
|15
|6
|6
|3
|24
|22
|+2
|24
V
S
V
D
S
|5
|15
|7
|2
|6
|26
|14
|+12
|23
D
S
V
S
V
|6
|15
|6
|5
|4
|15
|11
|+4
|23
V
S
D
D
V
|7
|15
|7
|2
|6
|19
|18
|+1
|23
S
V
S
S
D
|8
|15
|7
|2
|6
|24
|24
|0
|23
S
V
V
S
V
|9
|15
|7
|1
|7
|28
|25
|+3
|22
V
S
D
V
V
|10
|15
|5
|6
|4
|20
|19
|+1
|21
D
S
V
S
D
|11
|15
|5
|4
|6
|24
|23
|+1
|19
S
V
D
S
S
|12
|15
|4
|7
|4
|17
|17
|0
|19
D
V
V
D
S
|13
|15
|4
|7
|4
|18
|19
|-1
|19
D
V
S
D
S
|14
|15
|5
|4
|6
|19
|23
|-4
|19
D
V
S
D
V
|15
|15
|4
|6
|5
|19
|24
|-5
|18
V
V
S
D
D
|16
|15
|4
|5
|6
|14
|22
|-8
|17
D
S
D
V
D
|17
|15
|4
|4
|7
|13
|24
|-11
|16
V
V
D
V
D
|18
|15
|5
|1
|9
|21
|36
|-15
|16
S
S
V
V
S
|19
|15
|4
|3
|8
|16
|21
|-5
|15
S
S
S
D
V
|20
|15
|1
|4
|10
|12
|23
|-11
|1
S
S
S
S
S
Nel Girone C di Serie C la Cavese occupa l'undicesimo posto, mentre la Scafatese è quarta.