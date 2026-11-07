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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 08:30

Catania-Sorrento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Il Catania ospita il Sorrento al Massimino in una sfida del Girone C di Serie C. Due squadre separate da una sola posizione in classifica si affrontano in un match che vale punti pesanti per entrambe le parti.

I rossazzurri arrivano a questo appuntamento in un momento di alti e bassi. Dopo la netta vittoria per 6-0 contro il Giugliano e il successo per 3-0 sul Team Altamura, il Catania ha subito una sconfitta per 1-0 proprio nell'ultima giornata contro l'Audace Cerignola, un risultato che ha fermato la loro corsa verso la zona playoff.

Il Sorrento, dal canto suo, attraversa un periodo di discontinuità. I rossoneri campani hanno raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con la più recente sconfitta per 2-1 contro il Team Altamura che complica i piani di chi puntava a consolidarsi tra le prime posizioni.

Fuori dal campo, il Catania vive un momento di grande significato: il club etneo ha acquisito il marchio storico del Calcio Catania, un atto fortemente voluto dal proprietario Ross Pelligra che chiude simbolicamente un cerchio aperto dopo il fallimento del 2021. L'entusiasmo attorno alla squadra rimane alto nonostante il passo falso recente.

Il Sorrento, terzo in classifica, non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole mantenere il contatto con le posizioni di vertice. Una vittoria in trasferta al Massimino sarebbe un segnale importante, ma il Catania, quinto in classifica, spinge forte davanti al proprio pubblico.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Catania-Sorrento in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Catania non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa verranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Sorrento la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Catania presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I rossazzurri vengono dalla sconfitta per 1-0 contro l'Audace Cerignola nell'ultimo turno, che ha interrotto una serie positiva. In precedenza la squadra aveva battuto il Giugliano per 6-0 e il Team Altamura per 3-0 in trasferta, mentre l'unica altra sconfitta del periodo è arrivata contro il Potenza per 2-1. Nelle cinque gare considerate il Catania ha segnato dodici reti e ne ha concesse quattro.

Il Sorrento mostra un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I campani vengono dalla sconfitta per 2-1 contro il Team Altamura nell'ultimo turno, risultato che segue i pareggi contro l'Inter U23 per 1-1 e contro la Casertana per 0-0. Il successo più recente è arrivato per 2-0 contro il Casarano. Nelle cinque partite considerate il Sorrento ha segnato sei reti e ne ha incassate sette.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando il Sorrento si impose per 3-1 in casa in Serie C. Negli ultimi cinque precedenti il bilancio è favorevole al Sorrento, che conta tre vittorie, con una sconfitta per 4-0 subita al Massimino nel dicembre 2024 e due pareggi per 0-0. Le due squadre hanno prodotto complessivamente diciassette reti nei cinque confronti considerati.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Catania occupa la quinta posizione mentre il Sorrento è quarto, con una sola lunghezza a separare le due squadre in classifica.