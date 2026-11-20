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Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 09:00

Catania-Bari sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere nemmeno un minuto del match.

Il Catania ospita il Bari in un derby del Sud che vale punti pesanti nel Girone C di Serie C. Le due squadre si affrontano con ambizioni diverse ma con la stessa urgenza di risultato.

I rossazzurri arrivano a questa sfida dopo un momento altalenante. La sconfitta per 1-0 contro la Salernitana nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva, e la squadra di casa cercherà di ritrovare la solidità mostrata nelle vittorie per 2-0 sul Sorrento e per 6-0 sul Giugliano.

Il Bari, secondo in classifica, si presenta con un ruolino di marcia più regolare. I biancorossi non perdono da cinque partite consecutive, anche se i quattro pareggi raccolti in questo periodo raccontano di una squadra che fatica a chiudere le gare.

L'ultimo successo esterno del Bari risale alla vittoria per 3-2 contro il Foggia, un risultato che ha dato morale alla truppa. La continuità di rendimento difensivo resta però un tema aperto per Moreno Longo e il suo staff.

Il Catania, quarto in classifica, sa che una vittoria interna potrebbe avvicinarlo ulteriormente alla zona promozione diretta. Per i rossazzurri, il fattore campo sarà determinante in una gara che si preannuncia combattuta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Catania-Bari in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Catania non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

La situazione è analoga per il Bari: nessun dato confermato sulle condizioni della squadra o sulle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno integrate a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Catania ha collezionato nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. I rossazzurri vengono dalla sconfitta per 1-0 contro la Salernitana, che ha interrotto una serie positiva costruita con il 2-0 sul Sorrento e il netto 6-0 rifilato al Giugliano. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato undici reti e ne ha subite cinque.

Il Bari presenta nelle ultime cinque uscite un bilancio di una vittoria e quattro pareggi, senza sconfitte. I biancorossi vengono dalla vittoria per 3-2 contro il Foggia, il loro unico successo del periodo, preceduto da tre pareggi consecutivi con AZ Picerno (1-1), Scafatese (1-1) e Casertana (1-1). Nelle cinque partite considerate il Bari ha segnato sette reti e ne ha concesse sei.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al febbraio 2021, quando Catania e Bari si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il Bari ha conquistato due vittorie contro una del Catania, con due pareggi a completare il quadro, inclusa la vittoria per 4-1 del Bari in casa nell'ottobre 2020.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Catania occupa attualmente il quarto posto mentre il Bari è secondo in classifica.