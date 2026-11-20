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Catania-Bari sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere nemmeno un minuto del match.
Il Catania ospita il Bari in un derby del Sud che vale punti pesanti nel Girone C di Serie C. Le due squadre si affrontano con ambizioni diverse ma con la stessa urgenza di risultato.
I rossazzurri arrivano a questa sfida dopo un momento altalenante. La sconfitta per 1-0 contro la Salernitana nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva, e la squadra di casa cercherà di ritrovare la solidità mostrata nelle vittorie per 2-0 sul Sorrento e per 6-0 sul Giugliano.
Il Bari, secondo in classifica, si presenta con un ruolino di marcia più regolare. I biancorossi non perdono da cinque partite consecutive, anche se i quattro pareggi raccolti in questo periodo raccontano di una squadra che fatica a chiudere le gare.
L'ultimo successo esterno del Bari risale alla vittoria per 3-2 contro il Foggia, un risultato che ha dato morale alla truppa. La continuità di rendimento difensivo resta però un tema aperto per Moreno Longo e il suo staff.
Il Catania, quarto in classifica, sa che una vittoria interna potrebbe avvicinarlo ulteriormente alla zona promozione diretta. Per i rossazzurri, il fattore campo sarà determinante in una gara che si preannuncia combattuta.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Catania-Bari in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Catania non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.
La situazione è analoga per il Bari: nessun dato confermato sulle condizioni della squadra o sulle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno integrate a ridosso della partita.
Stato di forma
Il Catania ha collezionato nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. I rossazzurri vengono dalla sconfitta per 1-0 contro la Salernitana, che ha interrotto una serie positiva costruita con il 2-0 sul Sorrento e il netto 6-0 rifilato al Giugliano. Nelle cinque gare considerate la squadra ha segnato undici reti e ne ha subite cinque.
Il Bari presenta nelle ultime cinque uscite un bilancio di una vittoria e quattro pareggi, senza sconfitte. I biancorossi vengono dalla vittoria per 3-2 contro il Foggia, il loro unico successo del periodo, preceduto da tre pareggi consecutivi con AZ Picerno (1-1), Scafatese (1-1) e Casertana (1-1). Nelle cinque partite considerate il Bari ha segnato sette reti e ne ha concesse sei.
Precedenti
Testa a testa
L'incontro più recente tra le due squadre risale al febbraio 2021, quando Catania e Bari si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il Bari ha conquistato due vittorie contro una del Catania, con due pareggi a completare il quadro, inclusa la vittoria per 4-1 del Bari in casa nell'ottobre 2020.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|11
|2
|1
|39
|18
|+21
|35
V
V
V
D
V
|2
|14
|7
|5
|2
|19
|11
|+8
|26
V
D
D
D
D
|3
|14
|7
|2
|5
|18
|16
|+2
|23
V
S
S
D
D
|4
|14
|7
|1
|6
|26
|14
|+12
|22
S
V
S
V
S
|5
|14
|5
|6
|3
|22
|21
|+1
|21
S
V
D
S
V
|6
|13
|6
|2
|5
|20
|15
|+5
|20
S
V
S
V
V
|7
|14
|5
|5
|4
|14
|11
|+3
|20
S
D
D
V
V
|8
|13
|6
|2
|5
|22
|20
|+2
|20
V
S
V
D
S
|9
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|+1
|20
S
V
S
D
D
|10
|14
|5
|4
|5
|24
|22
|+2
|19
V
D
S
S
V
|11
|14
|6
|1
|7
|24
|23
|+1
|19
S
D
V
V
S
|12
|14
|4
|6
|4
|16
|16
|0
|18
V
V
D
S
V
|13
|14
|4
|6
|4
|16
|17
|-1
|18
V
S
D
S
D
|14
|14
|5
|3
|6
|18
|22
|-4
|18
V
S
D
V
S
|15
|14
|4
|4
|6
|13
|21
|-8
|16
S
D
V
D
V
|16
|14
|5
|1
|8
|19
|32
|-13
|16
S
V
V
S
V
|17
|14
|4
|3
|7
|15
|19
|-4
|15
S
S
D
V
S
|18
|14
|3
|6
|5
|17
|23
|-6
|15
V
S
D
D
S
|19
|14
|3
|4
|7
|12
|24
|-12
|13
V
D
V
D
S
|20
|14
|1
|4
|9
|12
|22
|-10
|1
S
S
S
S
D
Nel Girone C di Serie C, il Catania occupa attualmente il quarto posto mentre il Bari è secondo in classifica.