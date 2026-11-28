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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 06:30

Barletta e Inter U23 si affrontano nel Girone C di Serie C, in una partita che mette di fronte due squadre con ambizioni di classifica diverse. Orario di inizio e stadio non sono ancora stati confermati.

Il Barletta arriva dall'1-1 contro l'Audace Cerignola del 21 novembre. Un pareggio che ha interrotto la serie di due successi consecutivi, ottenuti contro Team Altamura e Foggia.

La squadra pugliese occupa il dodicesimo posto e ha costruito il suo rendimento recente sulla solidità difensiva. Nelle ultime cinque gare ha subito soltanto due gol.

L'Inter U23 si presenta in una posizione più alta, la nona, ma con una battuta d'arresto fresca. Il 25 novembre i nerazzurri hanno perso 3-0 proprio contro l'Audace Cerignola.

Prima di quel passo falso la squadra aveva battuto Potenza e Salernitana. Tre vittorie nelle ultime cinque rappresentano comunque un ruolino da tenere in considerazione.

Il Barletta cerca continuità davanti al proprio pubblico, l'Inter U23 vuole una risposta immediata dopo il ko. Ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Barletta non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche.

Lo stesso vale per l'Inter U23, per cui non risultano dati confermati su indisponibili o possibile undici titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Barletta ha un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. L'ultimo risultato è l'1-1 contro l'Audace Cerignola, preceduto dal 2-0 al Team Altamura. I biancorossi hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti due, con tre partite chiuse senza reti al passivo.

L'Inter U23 ha vinto tre volte e ha perso due. L'ultimo match è il 3-0 subito dall'Audace Cerignola, mentre prima erano arrivati il 2-1 al Potenza e l'1-0 alla Salernitana. In totale i nerazzurri hanno segnato cinque reti e ne hanno incassate sei.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Barletta e Inter U23. Il confronto diretto sarà aggiornato non appena emergeranno informazioni verificate.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Barletta occupa il dodicesimo posto, mentre l'Inter U23 è al nono.