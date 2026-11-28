Bari-Savoia sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Qui sotto trovi i canali disponibili per guardare la partita.
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Il Bari ospita il Savoia nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte la seconda e la quindicesima della classifica.
I biancorossi non perdono da cinque partite, ma i pareggi sono stati quattro. Ultimo segnale arrivato dallo 0-0 contro il Catania, un risultato che conferma la solidità della squadra e la fatica a chiudere le gare.
Prima del Catania il Bari aveva battuto il Foggia 3-2, l'unico successo del periodo. Prima ancora erano arrivati tre 1-1 di fila contro Picerno, Scafatese e Casertana.
Il Savoia arriva con un umore diverso. I campani hanno vinto le ultime due partite, 2-1 contro il Sorrento e 3-2 sul campo del Giugliano.
La serie positiva ha cancellato la sconfitta per 3-1 contro il Potenza e ha dato ossigeno a una squadra che cerca continuità nella parte centrale della classifica.
Per il Bari è l'occasione di restare agganciato alle prime posizioni. Per il Savoia è un test importante contro una delle squadre più strutturate del girone.
Ecco tutte le informazioni su canale TV e live streaming per seguire la partita.
Notizie sulle squadre
Per il Bari al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.
Lo stesso vale per il Savoia, per cui non ci sono dati confermati su assenze o formazione. Le ultime novità arriveranno a ridosso della gara.
Stato di forma
Il Bari ha raccolto una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque partite di Serie C, senza sconfitte. L'ultimo risultato è lo 0-0 contro il Catania, preceduto dal 3-2 sul Foggia e da tre 1-1 consecutivi con Picerno, Scafatese e Casertana. In cinque gare i biancorossi hanno segnato sei reti e ne hanno subite cinque.
Il Savoia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultimo turno ha battuto il Sorrento 2-1, dopo il 3-2 in casa del Giugliano e prima di quel filotto era arrivato il 3-1 subito dal Potenza. Il bilancio complessivo è di otto gol fatti e otto subiti.
Precedenti
I dati sui precedenti recenti tra Bari e Savoia non sono al momento disponibili. Il confronto storico sarà aggiunto non appena verranno confermate le informazioni.
Classifica
Grp. C
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|11
|2
|2
|40
|20
|+20
|35
S
V
V
V
D
|2
|15
|7
|6
|2
|19
|11
|+8
|27
D
V
D
D
D
|3
|16
|7
|5
|4
|17
|11
|+6
|26
V
V
S
D
D
|4
|16
|6
|7
|3
|27
|25
|+2
|25
D
V
S
V
D
|5
|15
|7
|3
|5
|24
|16
|+8
|24
V
D
S
V
S
|6
|16
|6
|6
|4
|23
|19
|+4
|24
V
D
S
V
S
|7
|15
|7
|2
|6
|26
|14
|+12
|23
D
S
V
S
V
|8
|15
|7
|2
|6
|24
|24
|0
|23
S
V
V
S
V
|9
|16
|7
|2
|7
|20
|20
|0
|23
S
S
V
S
S
|10
|15
|7
|1
|7
|28
|25
|+3
|22
V
S
D
V
V
|11
|16
|5
|5
|6
|27
|26
|+1
|20
D
S
V
D
S
|12
|16
|5
|5
|6
|18
|22
|-4
|20
V
D
S
D
V
|13
|15
|4
|7
|4
|17
|17
|0
|19
D
V
V
D
S
|14
|16
|4
|7
|5
|18
|21
|-3
|19
S
D
V
S
D
|15
|15
|5
|4
|6
|19
|23
|-4
|19
D
V
S
D
V
|16
|16
|5
|4
|7
|15
|25
|-10
|19
V
V
V
D
V
|17
|15
|4
|6
|5
|19
|24
|-5
|18
V
V
S
D
D
|18
|16
|5
|1
|10
|21
|40
|-19
|16
S
S
S
V
V
|19
|16
|4
|3
|9
|16
|24
|-8
|15
S
S
S
S
D
|20
|15
|1
|4
|10
|12
|23
|-11
|1
S
S
S
S
S
Nel Girone C di Serie C il Bari occupa la seconda posizione, mentre il Savoia è al quindicesimo posto.