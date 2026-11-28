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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 11:30

Il Bari ospita il Savoia nel Girone C di Serie C, in una sfida che mette di fronte la seconda e la quindicesima della classifica.

I biancorossi non perdono da cinque partite, ma i pareggi sono stati quattro. Ultimo segnale arrivato dallo 0-0 contro il Catania, un risultato che conferma la solidità della squadra e la fatica a chiudere le gare.

Prima del Catania il Bari aveva battuto il Foggia 3-2, l'unico successo del periodo. Prima ancora erano arrivati tre 1-1 di fila contro Picerno, Scafatese e Casertana.

Il Savoia arriva con un umore diverso. I campani hanno vinto le ultime due partite, 2-1 contro il Sorrento e 3-2 sul campo del Giugliano.

La serie positiva ha cancellato la sconfitta per 3-1 contro il Potenza e ha dato ossigeno a una squadra che cerca continuità nella parte centrale della classifica.

Per il Bari è l'occasione di restare agganciato alle prime posizioni. Per il Savoia è un test importante contro una delle squadre più strutturate del girone.

Ecco tutte le informazioni su canale TV e live streaming per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per il Bari al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per il Savoia, per cui non ci sono dati confermati su assenze o formazione. Le ultime novità arriveranno a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Bari ha raccolto una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque partite di Serie C, senza sconfitte. L'ultimo risultato è lo 0-0 contro il Catania, preceduto dal 3-2 sul Foggia e da tre 1-1 consecutivi con Picerno, Scafatese e Casertana. In cinque gare i biancorossi hanno segnato sei reti e ne hanno subite cinque.

Il Savoia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultimo turno ha battuto il Sorrento 2-1, dopo il 3-2 in casa del Giugliano e prima di quel filotto era arrivato il 3-1 subito dal Potenza. Il bilancio complessivo è di otto gol fatti e otto subiti.

Precedenti

I dati sui precedenti recenti tra Bari e Savoia non sono al momento disponibili. Il confronto storico sarà aggiunto non appena verranno confermate le informazioni.

Classifica

Nel Girone C di Serie C il Bari occupa la seconda posizione, mentre il Savoia è al quindicesimo posto.