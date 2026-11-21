Atalanta-Inter è trasmessa in diretta da DAZN Italia. Di seguito il link per accedere alla piattaforma e seguire la partita in streaming.

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 14:45 New Balance Arena

L'Atalanta ospita l'Inter alla New Balance Arena di Bergamo domenica 22 novembre 2026, in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre in momenti di stagione molto diversi.

I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano a Bergamo da secondi in classifica, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'unica sconfitta in questo periodo è arrivata nel derby contro il Milan, terminato 3-1.

L'Atalanta di Maurizio Sarri attraversa invece un momento complicato. La Dea è dodicesima in classifica e ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare, con una sconfitta pesante per 3-0 subita in casa contro il Parma che ha accresciuto la pressione sulla squadra bergamasca.

Chivu potrà finalmente contare su John Stones e Curtis Jones, entrambi recuperati dagli infortuni e pronti a dare il loro contributo dopo la sosta. Un'iniezione di qualità importante per l'Inter, anche se il reparto offensivo resta in emergenza con Lautaro Martinez e Marcus Thuram ai box.

In casa Atalanta tiene banco il caso Gianluca Scamacca. L'attaccante, che Sarri aveva scelto come prima punta a inizio stagione, ha accumulato appena 28 minuti nelle ultime sei giornate di campionato. In conferenza stampa, il tecnico toscano ha descritto un giocatore "bloccato", che ha tutto per fare la differenza ma che in questo momento non riesce a esprimere il suo potenziale.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Atalanta-Inter in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

L'Atalanta deve fare a meno di diversi giocatori: Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen e Raoul Bellanova sono tutti indisponibili. Sarri dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Carnesecchi; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski; Krstovic.

L'Inter è priva di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic e Manuel Akanji. Chivu dovrebbe schierare questa formazione: Martinez; Bastoni, Pavard, Stones; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence; Bonny, Pio Esposito. Aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con un bilancio di otto gol segnati e dieci subiti. Il risultato più recente è la vittoria esterna per 0-1 contro il Monza in Serie A, che ha interrotto una serie negativa. In precedenza la Dea aveva pareggiato 1-1 con il Kairat Almaty in Conference League e subito una pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Parma.

L'Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite, segnando undici gol e subendone sette. I nerazzurri vengono dal 2-0 casalingo contro il Como in Serie A e dal 3-0 in trasferta contro il Feyenoord in Champions League. L'unica sconfitta in questo periodo è il 3-1 nel derby contro il Milan. Tre delle ultime quattro gare si sono chiuse senza subire reti, segnale di una ritrovata solidità difensiva.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 14 marzo 2026, quando Inter e Atalanta si divisero la posta con un 1-1 a San Siro in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti l'Inter ha prevalso tre volte, con un pareggio e una vittoria dell'Atalanta: tra questi risultati figurano il 4-0 nerazzurro dell'agosto 2024, il 2-0 per l'Inter a Bergamo nel marzo 2025 e il successo della Dea per 0-1 nel dicembre 2025.

Classifica

In Serie A, l'Inter occupa il secondo posto in classifica mentre l'Atalanta è dodicesima.