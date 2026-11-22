Come vedere Grosseto-Guidonia Montecelio con una VPN

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Presentazione della partita

Serie C - Game Week 15 23 nov 2026 - 14:30

Il Grosseto ospita il Guidonia Montecelio in una partita del girone B di Serie C tra due squadre separate da appena due posizioni in classifica.

La sede e l'orario d'inizio non sono ancora stati confermati e saranno riportati su questa pagina non appena verranno resi noti.

Il Grosseto è quinto nel girone, ma arriva da un periodo difficile. Ha perso le ultime due partite di campionato, prima per 3-2 sul campo del Gubbio e poi per 3-1 contro il Pescara.

Questi risultati hanno interrotto lo slancio dato dalla vittoria per 2-0 sulla Reggiana a ottobre. Le disattenzioni difensive sono state ricorrenti: il Grosseto ha subito goal in quattro delle ultime cinque partite.

Il Guidonia Montecelio è settimo e si è dimostrato più difficile da battere. È imbattuto da tre partite: nell'ultima ha pareggiato 2-2 con l'Ostia Mare, dopo aver vinto in trasferta contro la Sambenedettese.

Questa serie dà fiducia agli ospiti, ai quali un risultato a Grosseto permetterebbe di agganciare o superare i padroni di casa. Ecco come seguire la partita.

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