Greatest Hits: Javier Pastore, leggero come un fiammifero

Javier Pastore, leggero come un fiammifero

Il racconto di un talento abbagliante che a Palermo ha fatto piangere Zamparini, prima di diventare il primo colpo del PSG degli sceicchi.

Un assunto di partenza: Javier Pastore è stato uno dei calciatori più spettacolari che abbiamo visto negli ultimi anni di . Parlo del Pastore di , quello di quel biennio lì, dal 2009 al 2011. Elegante, sontuoso, stiloso, efficace. Ricordo una partita contro il : decise di saltare gli avversari solo con dei tunnel. Ci riuscì. Era proprio bello da vedere. Abbagliante. Come la luce fortissima che fa un fiammifero quando lo accendi: prima il bagliore forte, poi piano piano viene meno, fino a spegnersi. Ecco la carriera di Pastore è tutt’altro che terminata ma un po’ assomiglia a quel fiammifero lì, con il meglio tutto e subito. Maradona che lo ha allenato da Ct dell’ , di lui ha detto: “Javier è un maleducato del calcio. È un pazzo che gioca un calcio straordinario”.

In Argentina lo hanno sempre chiamato El Flaco, lo smilzo, per via di quel fisico lì che aveva: alto, molto alto per essere un trequartista, e magrissimo, leggero. Pastore arriva a Palermo a 20 anni, chi lo prende è Walter Sabatini che tra le tante cose su Pastore, ha detto:

“Pensavo fosse uno scherzo, quando lo vidi giocare. Non pensavo che uno di 20 anni potesse giocare così”.

Si dice che vedendolo in campo per la prima volta dal vivo, 5 minuti in ritiro contro una squadra di dilettanti, l’ex presidente del Palermo Zamparini iniziò a piangere. Lo prese per meno di 7 milioni di euro dall’Huracan. E quello fu Pastore in rosanero: un uragano di freschezza e di talento.

Giocava da 10 ma con il 6 sulle spalle. Anche qui, segno vero di diversità: l’avete mai visto un trequartista col 6? Prima Zenga, poi Rossi in panchina. Gioca con Miccoli e Cavani, fa tanti assist e segna poco, solo 3 gol. Ma in quel suo primo anno c’è soprattutto il principio di un’intesa calcistica che col Matador maturerà definitivamente a Parigi. Il punto di snodo della sua carriera è l’estate del 2010 quando fa il Mondiale di con l’Argentina. C’è Maradona in panchina e Messi in campo: di più non potrebbe chiedere. Esce ai quarti contro la ma quando rientra è un altro Pastore. Come se avesse sbloccato il livello successivo del suo talento.

Alla componente estetica del proprio calcio, è riuscito a unire più efficacia, allo spettacolo di certe giocate, la concretezza del gol: 11 in tutto, solo una volta in carriera ha fatto meglio. Il più bello? Contro il : riceve da Nocerino al limite dell’area e tira fortissimo sotto l’incrocio. Anche se la sua giornata da ricordare sarà sempre quella in cui segna una tripletta nel derby contro il Catania. Una curiosità: le scarpe di quel giorno, non le ha mai più utilizzate, le ha regalato a Pasquale, storico magazziniere del Palermo. Che naturalmente le conserva come fossero reliquie.

Estate 2011: Palermo, ormai, è un abito troppo stretto per contenere tutto quel talento. Per 42 milioni diventa il primo grande colpo del Paris Saint Germain degli sceicchi: il Parco dei Principi, le foto con Leonardo, tutto vero. Ieri c’era Ibra, oggi ci sono Neymar e Mbappè: il primo di tutti seguendo indietro questra traiettoria di fenomeni è il Flaco.

I suoi sette anni in li dividiamo in due. I primi 4 con Ancelotti e Blanc in panchina: bene, a tratti molto bene. Perchè è sempre titolare e gioca nel suo ruolo, da trequartista. Segna, e segna gol bellissimi: uno in un -Paris Saint Germain 0-9 è un capolavoro. Salito di livello, però, la differenza, la fa per quanto e in che modo di manda i compagni al gol. Assist per tutti: per Ibrahimovic, per Lavezzi, per Verratti e sì, di nuovo Cavani.

Gli ultimi tre anni, dal 2015 al 2018: cominciano gli infortuni, arrivano le difficoltà. Il bagliore inizia a venir meno. Nel Paris che progressivamente diventa galattico perde centralità, anche tatticamente. Lo adattano a mezz’ala ma niente, non è il suo, tutt’altra cosa fare l’interno di un centrocampo a tre rispetto a svolazzare sulla trequarti come un tempo. Il suo ultimo grande acuto è fuori dal campo, ed è nel 2017, quando arriva Neymar e gli cede il numero 10. Bilancio: lascia il Psg con 19 titoli francesi in 7 anni.

Forse c’è anche una questione di evoluzione del calcio, di mezzo: quanti trequartisti puri, sopravvivono nel calcio di oggi? Pochi, forse pochissimi. La carriera di Pastore si è sviluppata in un contesto di trasformazione, di cambiamento del mondo del calcio.

Arriva alla ma Flaco, ormai, è meno Flaco, meno leggero. Di testa innanzitutto. Lo prendono per fare la mezz’ala in un 4-3-3 e gli infortuni lo limitano: tra un problema e l’altro sta fuori 4 mesi. Anche se...anche se. I suoi primi due gol alla Roma sono due colpi di genio. Anzi, uno, lo stesso: segna ad e di tacco. Ctrl c – ctrl v di talento e sfortuna. Quest’anno nell’emergenza a centrocampo, Fonseca lo ha buttato dentro e lui non ha tradito. Poi ancora i soliti problemi. Flaco, leggero. Come un fiammifero.