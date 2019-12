Gran Galà del Calcio, Cristiano Ronaldo miglior giocatore della Serie A

Cristiano Ronaldo ha disertato la cerimonia del Pallone d'Oro per ritirare il premio di miglior giocatore della Serie A 2018/19 al Gran Galà.

Non varrà il Pallone d'Oro, andato per la sesta volta a Lionel Messi, ma il titolo di miglior giocatore della è comunque un premio di consolazione per Cristiano Ronaldo , assente alla cerimonia di Parigi ed invece regolarmente presente a Milano.

Il numero 7 della , come previsto, ha vinto il riconoscimento assegnato durante il Gran Galà del Calcio grazie ai voti di una giuria composta da giocatori e giocatrici della Serie A, allenatori, arbitri, giornalisti, commissario tecnico ed ex commissari tecnici della Nazionale.

Ronaldo, che attualmente sta vivendo un inizio di stagione decisamente difficile, ha chiuso il suo primo anno in Serie A con 21 goal in 31 presenze. Non abbastanza per laurearsi capocannoniere del campionato, ma reti sicuramente decisive per laurearsi Campione d' insieme alla Juventus.

Dopo una giornata trascorsa in , Ronaldo ha raggiunto Milano solo in serata e si è presentato al Gran Galà per ritirare il suo primo premio individuale nel nostro Paese e sul palco ha pronunciato anche qualche parola in italiano.