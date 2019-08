Giampaolo non cambia: "Bonaventura non è pronto, Suso può fare il trequartista"

Giampaolo presenta la prima a San Siro del Milan con il Brescia: "Non cambio le mie idee. Bonaventura non è pronto. Suso può fare il trequartista".

Dopo il passo falso all'esordio contro l' , il incrocia il alla seconda giornata. Un derby lombardo per Marco Giampaolo, alla caccia dei primi punti sulla panchina rossonera.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico ex ha presentato la sfida in conferenza stampa, ricordando la sconfitta di Udine e ribadendo i suoi principi di gioco. A

"Il Milan deve stare nella metà campo avversaria. Non è un problema di qualità dei giocatori ma mancanza di conoscenze collettive, serve tempo per assimilare. Sento la squadra fortemente fidelizzata. La gara di Udine è stata sbagliata, si può solo fare meglio. Modulo? Non è una questione di numeri ma è una questione di uomini e di interpretazione”.

La parola d'ordine per Giampaolo è calma e pazienza, sia per l'inserimento dei nuovi che per riportare i rossoneri in alto.

"Un giocatore che arriva non può pensare di giocare il giorno dopo titolare nel Milan. Si deve mettere in fila e lavorare. Chiedo pazienza ai tifosi, tutte le partite sono toste ed importanti. Il Milan deve tornare a fare il Milan”.

Indicazioni di formazione con Bonaventura che non è ancora pronto a livello di condizione per giocare, mentre a centrocampo sarà da valutare l'impiego di Bennacer, che potrebbe esordire da playmaker. Possibile la conferma di Borini.

“Jack è un giocatore eccezionale, ma non è ancora del tutto pronto fisicamente. Calhanoglu playmaker? In quel ruolo vedo Biglia e Bennacer. Biglia purtroppo si è fatto male e Ismael prima di Udine era appena arrivato ed aveva solo due allenamenti, quindi la scelta è ricaduta su Hakan. Per Suso vedremo domani; può giocare trequartista. Borini è un giocatore utile ed è pronto anche a livello fisico”.

Battuta anche sul mercato, dove Giampaolo non si aspetta novità e non darà messaggi in prima persona.