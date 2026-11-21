Come vedere Getafe-Atletico Madrid con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 22 nov 2026 - 15:00 Coliseum

L’Atletico Madrid fa visita al Getafe al Coliseum per una partita di Liga importante per entrambe le zone della classifica. La squadra di Diego Simeone è terza e cercherà di riscattarsi dopo le sconfitte subite nelle ultime due gare.

Il Getafe di Pepe Bordalas lotta per allontanarsi dal 15° posto. Il rendimento recente è stato altalenante, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, ma in casa la squadra ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le formazioni di vertice.

L’Atletico arriva con alcuni problemi da risolvere. Ademola Lookman è indisponibile dopo aver riportato una distorsione di alto grado al ginocchio mentre era impegnato con la nazionale nigeriana, una diagnosi più grave di quella comunicata inizialmente dalla nazionale. Il club madrileno ha confermato la reale entità dell’infortunio dopo i propri accertamenti medici. Lookman ha iniziato la riabilitazione e non è stata fissata una data per il suo rientro.

Una nota più positiva per Simeone riguarda Lee Kang-in, che arriva in ottima forma e con grande fiducia. Il fantasista sudcoreano ha recentemente conservato a Bangkok il premio AFC di Giocatore internazionale dell’anno, diventando il primo a vincerlo in due edizioni consecutive. Dovrebbe partire titolare e avrà un ruolo centrale nel gioco offensivo dell’Atletico.

Il Getafe dovrà fare a meno dello squalificato Nemanja Gudelj, mentre Christantus Uche e Juanmi restano indisponibili per infortunio. Bordalas avrà bisogno di una squadra disciplinata in difesa contro un attacco dell’Atletico che, nonostante le assenze attuali, conserva qualità.

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