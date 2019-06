Germania-Romania Under 21 4-2: tedeschi in finale al 90'

Grande rimonta della Germania contro la Romania: i tedeschi si impongono per 4-2 allo scadere e volano alla finale dell'Europeo Under 21.

Ladi Stefan Kuntz batte per 4-2 ladi Mirel Radoi al Renato Dall'Ara nella prima semifinale dell'Europeo Under 21. Una vittoria che significa accesso alla finalissima in programma domenica sera allo stadio Friuli di Udine, contro la vincente di - .

Primo tempo sbloccato dalla rete di Amiri, bravo a portare in vantaggio la Germania con un destro potente dal limite dell'area che non lascia scampo a Radu. Goal che finisce però per svegliare la Romania, con Puscas che, prima viene fermato dal palo, e poi realizza la rete del pareggio su calcio di rigore.

L'attaccante del si ripete poi sullo scadere del primo tempo, quando di testa trova il raddoppio per la Romania nonché la doppietta personale. A cambiare volto alla gara nella ripresa è però il rigore realizzato da Waldschmidt in apertura di secondo tempo, con la Germania che torna così in partita.

Sempre Waldschmidt è l'autore del 3-2 per la Germania al 90', goal che ultima la clamorosa rimonta dei tedeschi. A fissare il risultato sul 4-2 nel recupero è poi la rete ancora di Amiri. Germania che vola così in finale, dove troverà la vincente di Spagna-Francia.

IL TABELLINO

GERMANIA- ROMANIA UNDER 21 4-2

Marcatori : 21' Amiri, 27' rig. Puscas, 44' Puscas, 51' rig. Waldschmidt, 90' Waldschmidt, 94' Amiri

GERMANIA (4-4-2): Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt; Neuhaus (79' Nmecha), Eggestein (88' Maier), Dahoud (90' Koch), Öztunali; Amiri, Waldschmidt. Allenatore: Kuntz

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Cicaldau (69' Ciobanu); Man, Hagi, Ivan (55' Coman); Puscas (87' Petre). Allenatore: Radoi

Arbitro: Orel Grinfeld (Israele)

Ammoniti: Baumgarti (G), Ivan (R), Tah (G), Hagi (R), Radu (R)

Espulsi: Pașcanu (R)