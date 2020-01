Genoa-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa ospita la Roma al Ferraris nella 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Davide Nicola sfida la di Paulo Fonseca nella 20ª giornata di , in un confronto che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza e la zona . I liguri sono penultimi a pari punti con a quota 14 punti, frutto di 3 successi, 5 pareggi e 11 sconfitte, i capitolini si trovano al 4° posto a pari merito con l' con 35 punti e un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 4 k.o.

Sono 52 le sfide in Serie A fra le due squadre giocate in casa dei genovesi, e vedono un predominio a livello statistico dei rossoblù con un bilancio di 25 successi, 17 pareggi e 10 affermazioni giallorosse. Tuttavia la Roma ha ottenuto 27 punti sui 33 disponibili nelle ultime 11 sfide con il Genoa nel massimo campionato.

Le ultime 2 gare disputate al Ferraris si sono concluse con un pareggio per 1-1, mentre l'ultimo successo del Grifone risale al 18 maggio 2014, con un 1-0 targato Fetfatzidis per la squadra allora guidata da Gasperini. Con 11 sconfitte rimediate nelle prime 19 gare, il Genoa ha eguagliato quest'anno il primato negativo del 1950/51 e del 1959/60, stagioni che si conclusero in entrambi i casi con la retrocessione in Serie B.

La Lupa è la squadra in Serie A che ha concesso meno conclusioni di tutte, 212, e quella che ha segnato più reti sullo sviluppo di un calcio piazzato (15). Di fronte avrà quella che ne ha subiti di più in questa situazione di gioco (16). L'attaccante Mattia Destro, passato alla formazione rossoblù nel calciomercato invernale, è con Diego Perotti il grande ex della gara, avendo disputato 57 match e segnato 24 reti con la maglia giallorossa. Ai capitolini ha già realizzato 2 goal, uno ai tempi del , uno con il .

Il Genoa viene da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, la Roma invece ha collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive con e nelle ultime 4 gare disputate. Christian Kouamé, che ha terminato anzitempo la stagione per un grave infortunio, è il miglior realizzatore fra i rossoblù con 5 reti, mentre il bosniaco Edin Dzeko è il bomber della Roma a quota 7 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

GENOA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Roma

Genoa-Roma Data: 19 gennaio 2020

19 gennaio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO GENOA-ROMA

Genoa-Roma si disputerà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Fabio Maresca della sezione di , è previsto per le ore 18.00. Sarà il 106° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Genoa-Roma , che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire Genoa-Roma anche in diretta mediante Sky Go , sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Emergenza in difesa per Nicola, che dovrà fare a meno di capitan Criscito, squalificato, e del colombiano Zapata, infortunato. Al centro della difesa a tre dovrebbe dunque trovar spazio Goldaniga, con Biraschi e Romero ai suoi lati. In porta sarà confermato Perin, con Radu che si accomoderà in panchina. In mediana sulle due corsie laterali a destra è probabile una nuova esclusione per Ghiglione, che dovrebbe lasciar spazio ad Ankersen, mentre a sinistra agirà Pajac, in vantaggio su Barreca. Al centro fiducia a Schöne nel ruolo di playmaker, con Cassata e Sturaro che potrebbero fare le mezzali. Nessun dubbio in attacco, con il tandem offensivo che sarà composto dall'esperto Pandev e dal paraguayano Sanabria.

Fonseca si affiderà al solito Dzeko in attacco, mentre sulla trequarti il tecnico giallorosso avrà il problema della sostituzione di Zaniolo. Indisponibili Mkhitaryan e Pastore, al posto del giovane talento agirà Under, con Lorenzo Pellegrini e Kluivert, che è recuperato e dovrebbe partire dall'inizio visto il problema fisico occorso all'ultimo a Perotti, nemmeno convocato. Sulla mediana ballottaggio accanto a Diawara fra il francese Veretout e Cristante. In difesa peserà la doppia assenza sulle corsie laterali di Florenzi e Kolarov, entrambi squalificati. A destra ci sarà Santon e a sinistra Spinazzola, rientrato alla base dopo il mancato scambio con Politano. A comporre la coppia centrale davanti al portiere Pau López saranno infine Mancini e l'inglese Smalling.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.