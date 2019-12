Genoa-Ascoli dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Genoa e Ascoli si sfidano per il quarto turno di Coppa Italia: la vincente sfiderà il Torino agli ottavi. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Reduce dalla brutta sconfitta interna rimediata sabato pomeriggio contro il in campionato, il si tuffa sulla Coppa : il Grifone di Thiago Motta sfida in gara secca l' , formazione di Serie B, per il quarto turno dell'edizione 2019/20 della .

Se il Genoa non se la sta passando bene in campionato, l'Ascoli sta disputando una buona stagione in Serie B: i marchigiani dell'esordiente Paolo Zanetti sono attualmente sesti in classifica con gli stessi punti del e, se il torneo si concludesse oggi, sarebbero autorizzati a disputare i playoff per la promozione. Sabato hanno pareggiato per 1-1 sul campo della di Ventura.

Il Genoa spera di affrontare nuovamente il Torino, questa volta negli ottavi di finale di Coppa Italia: la vincente della gara tra i liguri e l'Ascoli, infatti, se la vedrà proprio con i granata, già qualificati di diritto, nel prossimo turno.

In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Ascoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-ASCOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Ascoli

Genoa-Ascoli Data: 3 dicembre 2019

3 dicembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : RaiSport

RaiSport Streaming: Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO GENOA-ASCOLI

Il match tra il Genoa e l'Ascoli, seconda partita del quarto turno di Coppa Italia dopo - delle 15, è in programma nel tardo pomeriggio di martedì 3 dicembre: calcio d'inizio alle ore 18. Si giocherà al Ferraris di Genova in gara secca. La direzione di gara è affidata a Nicola Ayroldi di Molfetta.

Genoa-Ascoli sarà visibile in tv senza nessun tipo di abbonamento: la Rai ha infatti acquisito in esclusiva i diritti della Coppa Italia e, tramite Rai Sport, trasmetterà anche la sfida tra i liguri e i marchigiani. La telecronaca della gara sarà affidata a Giuseppe Galati.

La gara tra Genoa e Ascoli potrà essere vista non solo in televisione, ma anche in : a trasmetterlà sarà infatti il sito di Rai Sport. Gli appassionati potranno seguirla anche grazie all'applicazione Rai Play, scaricabile gratuitamente su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Turnover nel Genoa, dove Thiago Motta si affiderà a più di una seconda linea. In porta ci sarà il brasiliano Jandrei, in attacco si prepara il giovane olandese Cleonise. Ballottaggi Pandev-Agudelo e Pinamonti-Favilli. In mezzo al campo potrebbe essere confermato Sturaro, ma è pronto Jagiello.

Anche l'Ascoli cambierà moltissimo rispetto alla formazione che sabato ha pareggiato in casa della Salernitana. Davanti ecco Ardemagni-Beretta, sostenuti da Ninkovic. In mezzo al campo potrebbe invece trovare spazio un ex come Brlek.

GENOA (4-3-3): Jandrei; Biraschi, Goldaniga, Romero, Pajac; Cassata, Radovanovic, Jagiello; Agudelo, Pinamonti, Cleonise. All. Thiago Motta

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Valentini, Gravillon, D'Elia; Gerbo, Troiano, Brlek; Ninkovic; Ardemagni, Beretta. All. Zanetti