Gattuso sui rinnovi in casa Napoli: "Spero firmino, più forti ce ne sono pochi"

Gattuso coccola i calciatori alle prese col rebus contratto, poi è chiaro: "Fabian può fare il regista, punto su Meret, Lozano attaccante destro".

Dopo il ko al debutto in panchina contro il , Gennaro Gattuso ci riprova. Secondo esame al timone del in casa del , per il posticipo domenicale della diciassettesima giornata di .

Il tecnico azzurro, alla vigilia del match di Reggio Emilia, ha preso la parola in conferenza stampa.

"La squadra si è consegnata a me e al mio staff, vedo grandissima disponibilità. Stiamo lavorando molto forte e sta facendo quello che chiedo, stiamo facendo qualcosa di diverso. Dobbiamo tornare a fare quello che è stato fatto per tantissimo tempo". "Per 18 mesi ha giocato con un altro modulo, voglio serietà e li ringrazio per la disponibilità. Non è facile quando per tanti anni sei abituato a stare lassù, dobbiamo continuare su questa strada perchè abbiamo tutto per uscirne". "Ho sentito di ultima spiaggia, ma nel calcio e nello sport non esiste. Dobbiamo stare sul pezzo e recuperare mentalmente i giocatori, le prove con e non sono di anni fa... Bisogna liberarsi e giocare e divertirsi". "Le multe? E' sicuramente stato un problema, ma ci sarà tempo e i risultati aiuteranno a risolverlo. Non vedo una squadra scazzata, i giocatori me ne hanno parlato solo il primo giorno. Ora c'è solo da migliorare, poi ci siederemo al tavolo e cercheremo di risolvere tutto".

Oltre a una classifica complicata, gennaio è alle porte così come il mercato invernale.

"Dopo Sassuolo incontrerò il ds e il presidente e parleremo di tutto. Ma dobbiamo fare poco, i giocatori forti ci sono spero che si firmeranno i rinnovi perchè in giro meglio di questi ce ne sono pochi".

La linea Gattuso è chiara.

"4-3-3, palleggiare dal basso, ottenere superiorità numerica quando cerchiamo i nostri attaccanti e tenere bene il campo".

Su Fabian Ruiz e Milik.

"Fabian può fare il regista con le sue caratteristiche e con le sue linee di passaggio, ha qualità. Non aggredisce la prima palla, ti dà ordine e palleggio". "Arek mi piace, lega il gioco, tecnicamente sa far giocare bene e in area è presente. Ma come lui ce ne sono tanti, tutti i calciatori offensivi che abbiamo hanno grandissime qualità".

Ancelotti alternava Meret e Ospina, ma Ringhio sembra propenso a puntare principalmente sull'ex .

"Ho bisogno di certezze e continuità, ma David ci sta dando tanto e sa fare bene il suo mestiere".

Chiusura su Lozano, per il quale Gattuso ha individuato la collocazione tattica.