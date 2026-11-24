Come guardare Galatasaray-Aston Villa con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Martedì il Galatasaray ospita l'Aston Villa al Rams Global Stadyumu di Istanbul in una sfida della fase campionato di Champions League che ha molto in palio per entrambe le squadre.

I campioni di Turchia arrivano in ottima forma sul fronte nazionale. La squadra di Okan Buruk ha battuto il Samsunspor 2-1 sabato e ha vinto tutte le ultime cinque partite in ogni competizione, compreso il successo per 2-0 sullo Stoccarda in Champions League.

Victor Osimhen continua a dettare il ritmo. L'attaccante ha segnato 10 goal in questa stagione e guiderà ancora l'attacco davanti a un pubblico di casa ostile agli avversari.

L'Aston Villa arriva con uno stato d'animo ben diverso. La squadra di Unai Emery ha pareggiato 0-0 con il Sunderland sabato ed è decima in Premier League con 13 punti.

Per i detentori dell'Europa League i goal sono diventati più difficili da trovare di recente, e la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona all'inizio del mese li ha lasciati con terreno da recuperare in Europa. Emery vorrà una reazione in una delle atmosfere più intimidatorie del continente.

Entrambe le squadre sanno che la classifica si sta già facendo serrata e che il risultato di Istanbul potrebbe indirizzare il resto della loro stagione.