Come vedere Galatasaray-Aston Villa con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Martedì il Galatasaray ospita l'Aston Villa al Rams Global Stadyumu di Istanbul per una partita della fase campionato di Champions League importante per entrambi i club.

I campioni di Turchia arrivano in un ottimo momento di forma in campionato. La squadra di Okan Buruk ha battuto il Samsunspor 2-1 sabato e ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, compreso il successo per 2-0 sul VfB Stoccarda in Champions League.

Victor Osimhen continua a dettare il ritmo. L'attaccante ha segnato 10 goal in questa stagione e guiderà ancora l'attacco davanti a un pubblico di casa ostile agli avversari.

L'Aston Villa arriva con uno stato d'animo molto diverso. La squadra di Unai Emery ha pareggiato 0-0 con il Sunderland sabato e occupa il decimo posto in Premier League con 13 punti.

La detentrice dell'Europa League ha faticato a segnare nelle ultime partite e la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona all'inizio del mese l'ha costretta a inseguire in Europa. Emery vorrà una reazione in uno degli stadi dall'atmosfera più intimidatoria del continente.

Entrambe le squadre sanno che la classifica si sta già facendo serrata e che un risultato a Istanbul potrebbe influenzare il resto della stagione. Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere la partita, l'orario d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Galatasaray-Aston Villa non sono ancora disponibili. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti qui non appena verranno confermati.

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