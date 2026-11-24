Galatasaray-Aston Villa: anteprima della sfida di Champions League

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

L'Aston Villa fa visita al Galatasaray martedì, al Rams Global Stadyumu di Istanbul, per una partita della fase campionato di Champions League. Calcio d'inizio alle 13:45 EST, le 17:45 GMT.

Il Galatasaray è un ostacolo impegnativo per un Villa in difficoltà

I campioni di Turchia arrivano alla sfida in un ottimo momento. La squadra di Okan Buruk ha battuto il Samsunspor 2-1 sabato e ha vinto le ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso il successo per 2-0 contro lo Stoccarda in Champions League. In campionato ha inoltre conquistato sei vittorie consecutive. Nella fase campionato di Champions, però, è ancora al 18° posto, seppure a soli tre punti dall'Aston Villa, sesto. In assenza degli infortunati Victor Osimhen e Rafa Leao, il giocatore da seguire sarà Aleksey Batrakov: in questa Champions League ha segnato quattro gol, tre dei quali al RAMS Park.

Getty Images

Il Villa attraversa un periodo complicato

Il Villa arriva con meno slancio. La squadra di Unai Emery ha pareggiato 0-0 con il Sunderland sabato ed è decima in Premier League. La sconfitta per 3-0 sul campo del Barcellona, subita all'inizio del mese, l'ha inoltre costretta a inseguire in Europa. Nel complesso, la squadra di Emery non vince da cinque partite. Dovrà ritrovare efficacia sotto porta: è rimasta a secco in tre delle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni.

Getty Images

Statistiche e infortuni

Rafael Leao, Victor Osimhen e Roland Sallai sono tutti indisponibili per infortunio nel Galatasaray.

Il Galatasaray ha segnato per primo in tutte e quattro le partite disputate finora nella fase campionato di Champions League.

Nelle ultime dieci partite di Champions League dell'Aston Villa sono stati segnati in media 4,1 gol a incontro.

Le squadre inglesi non hanno vinto in nove delle ultime dieci trasferte contro il Galatasaray: sei sconfitte e tre pareggi.

Probabili formazioni

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.

Notizie dalle squadre e rose