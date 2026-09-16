Fulham-Manchester United, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Fulham vs Manchester United: dettagli della partita

Premier League - Game Week 5 20 set 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham e Manchester United scenderanno in campo il 20 settembre 2026 alle 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

Il Fulham ospita il Manchester United sulle rive del Tamigi

Il Fulham torna a Craven Cottage per ospitare il Manchester United nella quinta giornata della stagione 2026/27 di Premier League. Dopo un risultato esterno ottenuto con disciplina nel fine settimana, la squadra di Álvaro Arbeloa punta a sfruttare il fattore campo per conquistare la prima vittoria in campionato della stagione. Per il Manchester United di Michael Carrick, la trasferta a Londra dopo un frustrante passo falso casalingo nel derby rappresenta un test importante mentre cerca di costruire slancio lontano da casa.

Getty Images

Lo stallo del Fulham nella quarta giornata ad Anfield

Il Fulham arriva alla sfida di domenica incoraggiato da un combattuto 0-0 in trasferta contro il Liverpool ad Anfield nella quarta giornata, il 12 settembre. Gli uomini di Marco Silva hanno offerto una prestazione difensiva disciplinata, con il portiere Bernd Leno a guidare una retroguardia che ha limitato il fronte offensivo del Liverpool per tutti i 90 minuti. La porta inviolata dà fiducia preziosa alla squadra londinese dopo i punti lasciati per strada nel rocambolesco 3-2 casalingo contro il Crystal Palace nella terza giornata.

Getty Images

La sconfitta dello United nel derby a Old Trafford

Il Manchester United va a Londra cercando di rialzarsi dopo la deludente sconfitta casalinga per 1-0 contro il Manchester City nella quarta giornata, il 13 settembre. Nonostante l'espulsione di Phil Foden al 23', la squadra di Carrick ha subito il gol del 59' di Erling Haaland e non è riuscita a scardinare il blocco basso del City. Il risultato arriva dopo il netto 4-0 infrasettimanale contro il Sabah FK in Champions League e il 2-2 sul campo dell'Everton, lasciando lo United desideroso di ritrovare la propria concretezza.

La solida struttura del Fulham riuscirà a frenare l'attacco dello United?

Le sfide a Craven Cottage mettono spesso di fronte il dinamico blocco medio del Fulham e il gioco in transizione rapida di una squadra da prime quattro. La coppia di centrocampo centrale del Fulham, composta da Sander Berge e Alex Iwobi, cercherà di interrompere la costruzione del Manchester United e di lanciare Oscar Bobb e Rodrigo Muniz in contropiede. Nel frattempo, il Manchester United farà affidamento sulla regia creativa di Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Marcus Rashford per scardinare la struttura difensiva del Fulham. Con punti pesanti in palio, la sfida di domenica promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Fulham dovrà fare a meno di Tom Cairney per infortunio, mentre al momento non risultano squalifiche nella rosa di Alvaro Arbeloa. La probabile formazione titolare non è ancora stata confermata e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Il Manchester United ha una lista di assenti più consistente, con Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte e Tom Heaton tutti indisponibili per infortunio. Michael Carrick non deve fare i conti con giocatori squalificati, ma il numero di opzioni della prima squadra non disponibili limiterà le sue scelte. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

Il Fulham ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando sei gol e subendone nove. L'uscita più recente si è chiusa con uno 0-0 contro il Liverpool in Premier League, dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro il Crystal Palace della settimana precedente. In questo periodo il Fulham ha comunque battuto 3-0 l'AFC Wimbledon in Carabao Cup, ma ha faticato a trovare continuità in campionato, perdendo contro Sunderland e Chelsea ad agosto.

Le ultime cinque partite del Manchester United raccontano di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ha battuto il Sabah FK 4-0 in Champions League il 10 settembre e ha sconfitto l'Ipswich Town 5-2 in campionato alla fine di agosto. La sconfitta per 0-1 nel derby contro il Manchester City è il risultato più recente, e la squadra ha anche subito un 2-0 contro l'Hull City all'inizio della stagione. Lo United ha segnato 13 gol in queste cinque partite, ma ne ha subiti sette.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Manchester United ha battuto il Fulham 3-2 a Old Trafford in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette, lo United vanta il bilancio migliore, con tre vittorie e due pareggi, mentre il Fulham non ha ancora ottenuto un successo in questa serie. Le due squadre hanno pareggiato 1-1 a Craven Cottage nell'agosto 2025, l'ultima volta che si sono affrontate in questo stadio.