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Fulham-Manchester United, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Fulham vs Manchester United
Premier League
Fulham
Manchester United

Anteprima completa della sfida di Premier League tra Fulham e Manchester United. Analizziamo i risultati della 4ª giornata, il momento di forma recente e i temi chiave in vista della sfida di domenica pomeriggio a Craven Cottage.

Fulham vs Manchester United: dettagli della partita

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Premier League - Game Week 5
Craven Cottage

Fulham e Manchester United scenderanno in campo il 20 settembre 2026 alle 15:30 GMT (11:30 EST / 16:30 BST / 17:30 SAST).

Il Fulham ospita il Manchester United sulle rive del Tamigi

Il Fulham torna a Craven Cottage per ospitare il Manchester United nella quinta giornata della stagione 2026/27 di Premier League. Dopo un risultato esterno ottenuto con disciplina nel fine settimana, la squadra di Álvaro Arbeloa punta a sfruttare il fattore campo per conquistare la prima vittoria in campionato della stagione. Per il Manchester United di Michael Carrick, la trasferta a Londra dopo un frustrante passo falso casalingo nel derby rappresenta un test importante mentre cerca di costruire slancio lontano da casa.

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Lo stallo del Fulham nella quarta giornata ad Anfield

Il Fulham arriva alla sfida di domenica incoraggiato da un combattuto 0-0 in trasferta contro il Liverpool ad Anfield nella quarta giornata, il 12 settembre. Gli uomini di Marco Silva hanno offerto una prestazione difensiva disciplinata, con il portiere Bernd Leno a guidare una retroguardia che ha limitato il fronte offensivo del Liverpool per tutti i 90 minuti. La porta inviolata dà fiducia preziosa alla squadra londinese dopo i punti lasciati per strada nel rocambolesco 3-2 casalingo contro il Crystal Palace nella terza giornata.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

La sconfitta dello United nel derby a Old Trafford

Il Manchester United va a Londra cercando di rialzarsi dopo la deludente sconfitta casalinga per 1-0 contro il Manchester City nella quarta giornata, il 13 settembre. Nonostante l'espulsione di Phil Foden al 23', la squadra di Carrick ha subito il gol del 59' di Erling Haaland e non è riuscita a scardinare il blocco basso del City. Il risultato arriva dopo il netto 4-0 infrasettimanale contro il Sabah FK in Champions League e il 2-2 sul campo dell'Everton, lasciando lo United desideroso di ritrovare la propria concretezza.

La solida struttura del Fulham riuscirà a frenare l'attacco dello United?

Le sfide a Craven Cottage mettono spesso di fronte il dinamico blocco medio del Fulham e il gioco in transizione rapida di una squadra da prime quattro. La coppia di centrocampo centrale del Fulham, composta da Sander Berge e Alex Iwobi, cercherà di interrompere la costruzione del Manchester United e di lanciare Oscar Bobb e Rodrigo Muniz in contropiede. Nel frattempo, il Manchester United farà affidamento sulla regia creativa di Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Marcus Rashford per scardinare la struttura difensiva del Fulham. Con punti pesanti in palio, la sfida di domenica promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Fulham - Manchester United

Allenatore

  • A. Arbeloa

Il Fulham dovrà fare a meno di Tom Cairney per infortunio, mentre al momento non risultano squalifiche nella rosa di Alvaro Arbeloa. La probabile formazione titolare non è ancora stata confermata e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Il Manchester United ha una lista di assenti più consistente, con Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte e Tom Heaton tutti indisponibili per infortunio. Michael Carrick non deve fare i conti con giocatori squalificati, ma il numero di opzioni della prima squadra non disponibili limiterà le sue scelte. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

FUL

FUL - Forma

WIM
V3-0
SUN
S1-0
CRY
S2-3
LIV
D0-0
WHU
V2-3
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MUN

MUN - Forma

HUL
S2-0
IPS
V5-2
EVE
D2-2
SAB
V4-0
MCI
S0-1
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Fulham ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando sei gol e subendone nove. L'uscita più recente si è chiusa con uno 0-0 contro il Liverpool in Premier League, dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro il Crystal Palace della settimana precedente. In questo periodo il Fulham ha comunque battuto 3-0 l'AFC Wimbledon in Carabao Cup, ma ha faticato a trovare continuità in campionato, perdendo contro Sunderland e Chelsea ad agosto.

Le ultime cinque partite del Manchester United raccontano di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ha battuto il Sabah FK 4-0 in Champions League il 10 settembre e ha sconfitto l'Ipswich Town 5-2 in campionato alla fine di agosto. La sconfitta per 0-1 nel derby contro il Manchester City è il risultato più recente, e la squadra ha anche subito un 2-0 contro l'Hull City all'inizio della stagione. Lo United ha segnato 13 gol in queste cinque partite, ma ne ha subiti sette.

Precedenti

Testa a testa

FulhamPareggioManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
FA Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Manchester United ha battuto il Fulham 3-2 a Old Trafford in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette, lo United vanta il bilancio migliore, con tre vittorie e due pareggi, mentre il Fulham non ha ancora ottenuto un successo in questa serie. Le due squadre hanno pareggiato 1-1 a Craven Cottage nell'agosto 2025, l'ultima volta che si sono affrontate in questo stadio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
V
D
D
V
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
D
D
V
V
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
V
D
S
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
S
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
V
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
V
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
V
S
S
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
D
D
S
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
S
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
S
D
V
S
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
S
D
V
S
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
D
D
D
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
S
V
S
S
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
D
D
S
S
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
S
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
S
D
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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