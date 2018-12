Frosinone-Sassuolo: lo 0-1 è autogoal di Ariaudo

Il vantaggio del Sassuolo a Frosinone è autogoal di Ariaudo: Duncan tenta il cross, il difensore ci mette il piede e la palla finisce in rete.

Il Sassuolo sblocca il punteggio a Frosinone , ma la paternità del goal non è di Alfred Duncan: il centrocampista si inserisce e crossa basso, Lorenzo Ariaudo ci mette il piedone e devia la palla in porta propiziando l'autorete per il momentaneo 0-1.

Accade tutto al minuto 44, quando il centrocampista neroverde si incunea dentro l'area di rigore ciociara da destra e arrivato a due passi da Sportiello prova a mettere la sfera in mezzo.

Sulla traiettoria, nel tentativo di chiudere l'iniziativa di Duncan, ecco spuntare però Ariaudo che si frappone ed impatta sul pallone facendolo carambolare alle spalle del portiere del Frosinone.

Il calciatore del Sassuolo esulta per lo 0-1 degli emiliani, ma a risultare decisiva è la deviazione di Ariaudo. Alla fine, grazie al timbro di Berardi, gli emiliani vinceranno 2-0.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare