Come guardare Francia-Turchia con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può esserti utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, cellulare o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, cellulare o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l’emittente ufficiale o accedi al tuo account per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Domenica sera la Francia ospita la Turchia allo Stade Matmut Atlantique di Bordeaux. La squadra di Zinedine Zidane ha bisogno di un risultato per restare in corsa per il primo posto nel gruppo A1 della UEFA Nations League.

La Francia arriva alla sfida dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro l’Italia a San Siro giovedì, risultato che ha interrotto l’imbattibilità iniziale di Zidane alla guida della nazionale francese. Pio Esposito ha segnato due volte per gli Azzurri e le fragilità difensive della Francia sono emerse per tutto il secondo tempo.

Da allora, la situazione nella rosa è peggiorata. Dayot Upamecano ha lasciato il gruppo per motivi personali ed è tornato al Bayern Monaco, aggiungendosi a una lista di assenti già lunga che comprende William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele ed Esteban Lepaul.

L’unico motivo di ottimismo per Zidane è il previsto ritorno di Kylian Mbappe nella formazione titolare. L’attaccante del Real Madrid ha saltato la sconfitta contro l’Italia e la sua presenza a Bordeaux dovrebbe dare più incisività a un attacco francese che a Milano ha faticato a trovare ritmo e velocità di gioco.

La Turchia arriva in un periodo di scarsa forma, avendo perso tutte e cinque le partite di Nations League disputate in questa edizione. La squadra di Sergen Yalcin è stata battuta 2-1 dal Belgio giovedì ed è ultima nel gruppo, senza punti conquistati nella fase a gironi.

La Francia ha vinto 1-0 la gara d’andata a settembre e ci si aspetta che conquisti di nuovo i tre punti, anche se Zidane chiederà una reazione sia nella prestazione sia nell’organizzazione dopo il crollo difensivo contro l’Italia.