Francia-Svezia, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere

Francia vs Svezia: dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale New York/New Jersey Stadium

Il calcio d'inizio è fissato per il 30 giugno 2026 alle 21:00 GMT (17:00 EST).

Getty Images

Le favorite affrontano le outsider nella fase a eliminazione diretta.

La Francia, due volte vincitrice del torneo, debutta nella fase a eliminazione diretta all’iconico New York New Jersey Stadium puntando a confermare i risultati delle ultime edizioni. Didier Deschamps guida una squadra francese impeccabile che ha superato agevolmente la fase a gironi.

Di fronte avranno la Svezia di Graham Potter, passata come una delle migliori terze. Il palmarès sorride ai transalpini, ma la formula a eliminazione diretta invita gli svedesi a sovvertire il pronostico.

Il percorso di Bleus e Blågult

La Francia ha dominato il Gruppo I, battendo Senegal, Iraq e Norvegia. Ha chiuso con un 4-1 sulla Norvegia, nove punti, dieci gol fatti e solo due subiti.

La Svezia, invece, ha faticato: ha chiuso con soli quattro punti il girone, subendo un pesante 5-1 dall’Olanda prima di battere la Tunisia e pareggiare 1-1 col Giappone. In totale sette gol fatti e sette subiti, un bilancio che preoccupa in vista dell’urto con l’attacco francese.

Per saperne di più: Come seguire e guardare in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026

I dubbi in difesa riguardano entrambi gli allenatori

Le scelte difensive saranno decisive. Il centrale francese William Saliba, out con la Norvegia per un problema alla schiena, dovrebbe stringere i denti per essere in campo.

La Svezia ha problemi ben più seri: il centrale Isak Hien è out per infortunio, quindi Potter deve ristrutturare la difesa. Victor Lindelof arretrerà in mezzo, mentre la giovane promessa del Tottenham Lucas Bergvall potrebbe subentrare in mediana.

L’overload offensivo francese contro la rapidità delle transizioni svedesi: sarà questo duello a decidere l’incontro.

La Francia sfrutta la propria qualità individuale e la varietà offensiva. Deschamps andrà avanti con il doppio centrocampista davanti alla difesa per gestire il ritmo, liberando Olise e Doué che creeranno sovrannumero per isolare Mbappé e Dembélé contro i difensori svedesi.

La Svezia risponderà con ripartenze veloci e verticali: Anthony Elanga, autore di un gol dalla distanza contro il Giappone, affiancherà Alexander Isak e Viktor Gyökeres per punire l’alta linea difensiva francese in contropiede.

Getty Images

Le difese verranno messe alla prova

La Francia cercherà di schierare la difesa titolare per proteggere Mike Maignan, evitando le amnesie in marcatura che a volte la rendono passiva senza palla.

La Svezia, invece, dovrà proteggere la propria porta con una difesa riveduta: Oliver Zetterström dovrà comandare l’area con precisione, contando sulla marcatura stretta dei terzini per bloccare Dembélé e Olise.

Per saperne di più: Come guardare i Mondiali FIFA 2026 in 4K Ultra HD

Probabile formazione della Francia contro la Svezia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué; Mbappé

Probabile formazione della Svezia contro la Francia

Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak

Convocati Francia (26 giocatori)

Portieri: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Difensori: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Centrocampisti: N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Attaccanti: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

Convocati Svezia (26 giocatori)

Portieri: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterström

Difensori: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Centrocampisti: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Attaccanti: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Notizie sulla squadra e formazioni

Didier Deschamps non registra infortuni né squalifiche in vista della partita. Il probabile undici titolare della Francia prevede Maignan in porta; Upamecano, Kounde, Saliba e Theo Hernandez in difesa; Olise, Rabiot, Tchouameni e Dembele a centrocampo; Doue e Mbappe in attacco.

Graham Potter deve fare a meno di Isak Hien, out per infortunio. Non si registrano squalifiche. Il probabile undici titolare della Svezia vede Widell Zetterstroem tra i pali; Lagerbielke, Nilsson Lindeloef e Gudmundsson in difesa; Ayari, Karlstroem, Bernhardsson e Stroud a centrocampo; Elanga, Gyokeres e Isak nel tridente offensivo. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 4 I. Hien

Forma

La Francia arriva alla sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'unico passo falso è arrivato in un'amichevole pre-torneo contro la Costa d'Avorio (2-1), prima dell'inizio della competizione. Nel Mondiale, i Bleus hanno battuto il Senegal 3-1, l'Iraq 3-0 e la Norvegia 4-1, segnando dieci gol e subendone soltanto due nelle tre gare del girone. Tre vittorie consecutive e una fase a gironi chiusa a punteggio pieno certificano il momento di forma eccellente della squadra di Deschamps.

La Svezia presenta un ruolino più altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più netto è arrivato contro la Tunisia (5-1), ma la pesante sconfitta per 5-1 contro l'Olanda ha evidenziato le difficoltà dei gialloblù contro le grandi. Il pareggio per 1-1 con il Giappone nell'ultima giornata è bastato per la qualificazione come migliore terza. Complessivamente, la Svezia ha segnato dieci gol e ne ha subiti altrettanti nelle ultime cinque partite.

Confronti diretti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al novembre 2020, quando la Francia si impose per 4-2 in casa nella UEFA Nations League A. In quella stessa edizione, la Svezia aveva vinto il match di andata a Stoccolma per 1-0. Nelle ultime cinque sfide, la Francia conduce con tre vittorie contro una della Svezia, con un ulteriore successo francese in un'amichevole del novembre 2014 (1-0). Le due nazionali si incontrarono anche nei playoff di qualificazione ai Mondiali del 2016 e 2017, con ciascuna squadra che vinse in casa propria.

Classifica

La Francia ha chiuso al primo posto nel Gruppo I, la Svezia al terzo nel Gruppo F.