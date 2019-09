Francia-Albania: dove vederla in tv e streaming

Francia e Albania si affrontano a Parigi per le qualificazioni agli Europei del 2020: le informazioni su dove seguire il match in tv e streaming.

Il sabato di qualificazioni agli Europei del 2020 si chiude con una sfida particolarmente interessante: quella tra e Albania, che si sfideranno a Parigi nell'ambito della quinta giornata del gruppo G.

Proprio la Francia è al comando del raggruppamento, avendo conquistato 12 punti, frutto di 4 vittorie e una sola sconfitta nelle prime 5 giornate. La nazionale di Didier Deschamps ha perso unicamente contro la , vittoriosa per 2-0 in casa lo scorso 8 giugno.

Diverso è il discorso riguardante l'Albania, che sta affrontando un percorso accidentato: Strakosha e compagni hanno vinto 3 partite e perse 2. In questo momento si trovano al quarto posto in classifica, ma a soli 3 punti dalla vetta e, dunque, con concrete possibilità di rientrare in gioco.

La gara di ritorno tra Albania e Francia si giocherà tra qualche mese: è infatti in programma domenica 17 novembre alle oer 20.45. Sarà una delle gare che chiuderanno il gruppo H delle qualificazioni agli Europei, precedendo dunque il sorteggio della fase finale.

In questa pagina troverete ogni informazione utile su Francia-Albania: dalle ultime notizie sulle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

FRANCIA-ALBANIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Francia-Albania DATA 7 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Stade de France (Parigi) ARBITRO Jesus Gil Manzano TV - STREAMING -

ORARIO FRANCIA-ALBANIA

Francia-Albania, match valevole per i gironi di qualificazione agli Europei in programma il prossimo anno, si giocherà nella serata di sabato 7 settembre a Parigi: a ospitare il match sarà lo Stade de France, impianto dove i Galletti giocano gran parte delle proprie partite.

Il calcio d'inizio della gara è in programma alle ore 20.45, al culmine di un'intensa giornata che vedrà impegnate molte altre nazionali nella corsa a . In contemporanea a Francia-Albania, ad esempio, si giocheranno anche - e Turchia-Andorra.

Per la delusione di coloro che avrebbero voluto assistere a Francia-Albania, magari per seguire le gesta di Griezmann o degli altri campioni francesi, ciò non sarà possibile.

La gara non è stata infatti acquistata da alcuna emittente italiana e dunque, in questo momento, non è prevista la sua trasmissione in nessuna .

Medesimo discorso riguarda la possibilità di assistere a Francia-Albania in . Anche in questo caso la gara non sarà visibile tramite pc, smartphone o tablet.

Deschamps con Giroud unica punta: Griezmann a supporto sulla trequarti, Coman e Lemar i due esterni offensivi. Tolisso e Matuidi a formare la diga di centrocampo. Varane e Lenglet al centro della difesa, Pavard e Lucas Hernandez terzini. Tra i pali Lloris.

Reja con un coperto 5-3-2: gli 'italiani' Hysaj e Veseli sulle corsie laterali arretrate, lo spallino Berisha in porta. Taulant Xhaka a guidare la mediana, Cikalleshi e Balaj coppia d'attacco.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, L. Hernandez; Tolisso, Matuidi; Coman, Griezmann, Lemar; Giroud. Ct. Deschamps

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Demarku, Mavraj, Veseli; Abrashi, T. Xhaka, Lenjani; Cikalleshi, Balaj. Ct. Reja