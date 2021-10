Francesco Renzi si sblocca: primo goal in carriera per il figlio dell'ex Premier

Francesco Renzi, attaccante classe 2001 e figlio dell'ex sindaco di Firenze ed ex Premier Matteo, ha realizzato oggi il suo primo goal in carriera.

Prima gioia in carriera per Francesco Renzi. L'attaccante classe 2001, figlio dell'ex sindaco di Firenze ed ex Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo, ha realizzato oggi il suo primo goal in occasione del match tra Prato e Athletic Carpi, sfida valida per la quarta giornata del Girone D di Serie D.

La rete di Renzi ha dato il via alla rimonta del Prato, sotto di due reti e capace di ribaltare il risultato nella ripresa grazie al goal proprio di Francesco Renzi e a quelli di Tomaselli e Cestaro in pieno recupero.

Il goal di oggi rappresenta una tappa importante nel lungo percorso di Francesco Renzi, che fin da piccolo ha scelto di non seguire le orme del papà nella politica ma di inseguire il sogno di diventare il calciatore.

Dopo l'esperienza nelle giovanili dei dilettati dell'Affrico di Firenze, Renzi ha effettuato un provino con gli Allevi Nazionali del Genoa nel 2018, prima di entrare a far parte della rosa della Primavera dell'Udinese. Il figlio dell'ex Premier ha vestito per due stagioni la maglia del club friulano, prima di trasferirsi nell'estato 2020 alla Pistoiese, in Serie C.

Nella passata stagione, la prima tra i professionisti, ha totalizzato dodici presenze - di cui una da titolare - senza però riuscire ad andare in goal. Il 21 settembre scorso, le strade di Pistoiese e Renzi si sono separate, con il club ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto. Successivamente, l'attaccante classe 2001 si è trasferito al Prato, club di Serie D che era alla ricerca di un rinforzo in attacco.

Renzi ha debuttato con il Prato il 22 settembre nella contro la Sangiovannese di Coppa Italia, il giorno dopo l'ufficialità della firma del contratto annuale. Poi l'esordio in campionato con la nuova maglia contro l'Alcione e la panchina nella sfida successiva contro il Ghiviborgo, fino alla sfida casalinga disputata oggi contro l'Athletic Carpi.

Proprio contro gli emiliani è arrivato il primo goal tra i 'grandi'. Subentrato subito dopo l'intervallo, Francesco Renzi è riuscito a gonfiare la rete per la prima volta in carriera. Un traguardo importante per il 20enne figlio dell'ex Presidente del Consiglio, che continua a inseguire il suo sogno dietro un pallone sul rettangolo verde di gioco.