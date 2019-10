Fotocamera rotta, il fotografo contro Balotelli: "Ci vuole rispetto"

Contro il , nella serata di sabato, Mario Balotelli non ha saputo incidere in attacco, venendo anche sostituito da Corini nel secondo tempo. Il ha perso e l'ex attaccante del si è reso protagonista, a quanto pare, di un'altra "Balotellata".

Massimo Lovati, fotografo che segue il Genoa, ha denunciato l'accaduto sul suo profilo Instagram, facendo riferimento proprio al momento dell'uscita dal campo di Mario Balotelli che, frustrato, avrebbe preso a calci la fotocamera posizionata dietro una delle due porte.

"Il signor Balottelli quando è stato richiamato in panchina l'ha usata come fosse un pallone e l’ha calciata contro i rotors della pubblicità. Mi ha subito chiamato il raccattapalle che aveva assistito alla scena raccontandomi l’accaduto. Sono avvilito, rispetto, ci vuole rispetto per le persone che lavorano e per i loro strumenti".