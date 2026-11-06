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Serie A
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Marco Trombetta

Formazioni Venezia-Udinese: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Venezia vs Udinese
Venezia
Udinese

Il derby delicatissimo tra Venezia e Udinese apre l'undicesima giornata di Serie A: dove vedere la partita e le ultime di formazione.

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Ultima contro penultima, il derby del triveneto tra Venezia e Udinese mette in palio punti già pesantissimi per la lotta salvezza.

Sulla panchina dei friulani ci sarà l'esordio di Zanetti, grande ex della partita, subentrato a Runjaic, a cui è stato dato il benservito dopo la pesante sconfitta contro la Roma.

Probabili formazioni Venezia - Udinese

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
Formazione
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoR. HapsR. HapsK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmG. BusioG. BusioA. HainautA. HainautJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsM. OkoyeM. OkoyeJ. AbankwahJ. AbankwahC. KabaseleC. KabaseleM. PalmaM. PalmaM. VojvodaM. VojvodaH. KamaraH. KamaraJ. KarlstroemJ. KarlstroemJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampJ. PiotrowskiJ. PiotrowskiK. DavisK. DavisN. ZanioloN. Zaniolo
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
Venezia

Formazione titolare

Udinese

Allenatore

  • D. Nicola
  • P. Zanetti

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-UDINESE

Nicola ha qualche dubbio tra centrocampo e attacco: Kike Perez è favorito su Helgason, mentre Lauberbach potrebbe spuntarla su Yeboah per un maglia accanto ad Adams.

Prossime partite
VEN

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Serie A

06 nov 2026

UDI

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Per Zanetti la buona notizia è il recupero di Solet, pronto a tornare titolare. Per il resto il solito undici dell'Udinese, con Piotrowski favorito a centrocampo e Davis che stringerà i denti in attacco nonostante non sia al top.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Zanetti

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 20.45 per Venezia-Udinese, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming sia su DAZN che su Sky (canale 251 e Sky Sport Calcio) e NOW. La partita sarà poi visibile in streaming anche su Sky Go.

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