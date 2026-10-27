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Serie A
team-logoVenezia
Stadio Pierluigi Penzo
team-logoInter
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Lelio Donato

Formazioni Venezia-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Venezia vs Inter
Venezia
Inter

L'Inter vuole continuare la sua corsa in vetta a Venezia prima del derby: le ultime sulle formazioni di Nicola e Chivu, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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L'ultima contro la prima, Venezia-Inter della nona giornata di Serie A è il classico testacoda.

Probabili formazioni Venezia - Inter

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
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Inter crest
Inter
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicP. MazzocchiP. MazzocchiJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsI. ProvedelI. ProvedelC. AugustoC. AugustoA. BastoniA. BastoniY. BisseckY. BisseckF. DimarcoF. DimarcoP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiF. EspositoF. EspositoA. BonnyA. Bonny
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
Venezia

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • D. Nicola
  • C. Chivu

I nerazzurri però non devono prendere sottogamba un avversario che in casa ha già battuto il Napoli, anche perché sabato sera c'è il derby contro il Milan che rischia di distrarre la squadra di Chivu.

La formazione lagunare è reduce dalla sconfitta in trasferta nello scontro diretto contro il Genoa e sogna la seconda vittoria consecutiva in casa.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-INTER

Prossime partite
VEN

VEN

Serie A

28 ott 2026

INT

INT

L'ex Stankovic difende i pali della squadra di Nicola, in difesa titolare l'altro grande ex Juan Jesus. Mazzocchi parte favorito su Haps come esterno sinistro. In attacco ancora la coppia Yeboah-Adams. A centrocampo c'è Basic.

Possibile turnover invece per Chivu che dovrebbe confermare Provedel in porta, in difesa c'è Bisseck. Sulla destra nuova occasione per Spence col rientro di Dimarco dall'altra parte. A centrocampo riposa Calhanoglu: regia affidata a Zielinski, Sucic mezzala sinistra. In attacco Bonny con Pio Esposito, Thuram parte dalla panchina.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu

DOVE VEDERE VENEZIA-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

Venezia-Inter, gara valida per la nona giornata di Serie A, si gioca mercoledì 28 ottobre allo stadio 'Penzo' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30. La gara verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN ma sarà visibile anche in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre sarà possibile guardare la partita in streaming anche tramite Sky Go e NOW.

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