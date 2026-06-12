Formazioni USA-Paraguay: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni USA - Paraguay
Formazione titolare
Allenatore
- M. Pochettino
- G. Alfaro
Infortuni e squalifiche
Dopo Messico e Canada tocca anche agli USA aprire i Mondiali di casa contro il Paraguay nella prima giornata del Girone D contro il Paraguay. La gara si gioca al SoFi Stadium di Inglewood, in California.
Nelle file della selezione statunitense, allenata da Mauricio Pochettino, giocheranno titolari sia McKennie che Pulisic oltre che l'ex juventino Weah. Il Paraguay di Alfaro invece punta sul bomber della Cremonese, Sanabria. In difesa c'è l'ex rossonero Gustavo Gomez.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
USA-Paraguay, gara valida per la prima partita del Girone D dei Mondiali, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su DAZN. Non sarà quindi possibile vedere la partita senza abbonamento in chiaro sulla Rai.