Goal.com
LiveBiglietti

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoUSA
Los Angeles Stadium
team-logoParaguay
Guarda su DAZN
Lelio Donato

Formazioni USA-Paraguay: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
USA vs Paraguay
USA
Paraguay

La nazionale statunitense apre i Mondiali in casa contro il Paraguay: negli USA giocano titolari sia lo juventino McKennie che il milanista Pulisic, Sanabria titolare tra i sudamericani.

Pubblicità


Probabili formazioni USA - Paraguay

3-4-2-1
USA crest
USA
USA
Formazione
Paraguay crest
Paraguay
PGY
4-3-3
24M. Freese22M. McKenzie13T. Ream3C. Richards5A. Robinson10C. Pulisic4T. Adams2S. Dest8W. McKennie17M. Tillman20F. Balogun12O. Gill6J. Alonso4J. Caceres3O. Alderete15G. Gomez8D. Gomez14A. Cubas16D. Bobadilla11Mauricio9A. Sanabria10M. Almiron
Paraguay crest
Paraguay
PGY
3-4-2-1
USA

Formazione titolare

Paraguay

Allenatore

  • M. Pochettino
  • G. Alfaro

Infortuni e squalifiche

    Dopo Messico e Canada tocca anche agli USA aprire i Mondiali di casa contro il Paraguay nella prima giornata del Girone D contro il Paraguay. La gara si gioca al SoFi Stadium di Inglewood, in California.

    Nelle file della selezione statunitense, allenata da Mauricio Pochettino, giocheranno titolari sia McKennie che Pulisic oltre che l'ex juventino Weah. Il Paraguay di Alfaro invece punta sul bomber della Cremonese, Sanabria. In difesa c'è l'ex rossonero Gustavo Gomez.


    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Coppa del Mondo
    USA crest
    USA
    USA
    Paraguay crest
    Paraguay
    PGY

    USA-Paraguay, gara valida per la prima partita del Girone D dei Mondiali, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su DAZN. Non sarà quindi possibile vedere la partita senza abbonamento in chiaro sulla Rai.

    Pubblicità