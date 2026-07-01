Formazioni USA-Bosnia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Favori del pronostico per i padroni di casa degli Stati Uniti nella sfida dei sedicesimi contro la Bosnia. Gli States vogliono rispondere a Canada e Messico, già qualificate agli ottavi.

La nazionale americana ha vinto il proprio girone con Australia, Paraguay e Turchia, mentre la Bosnia è arrivata tra le migliori terze con quattro punti conquistati frutto del pareggio contro il Canada e la vittoria sul Qatar.





Formazione tipo e senza defezioni per gli States dopo l'ampio turnover contro la Turchia. Balogun torna a guidare l'attacco con gli 'italiani' Pulisic e McKennie alle sue spalle. Sulle fasce di centrocampo l'ex milanista Dest sulla destra e Robinson sulla sinistra.

Nella Bosnia maglia da titolare per Dzeko al fianco di Demirovic in attacco. I due talenti Bajraktarevic e Alajbegovic presidiano le fasce del 4-4-2 di Barbarez. Torna dal 1' Muharemovic dopo la squalifica.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Il fischio d'inizio di USA-Bosnia è previsto per le ore 2 italiane. La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN e non è prevista la visione in chiaro sulla Rai. Telecronaca di Dario Mastroianni.