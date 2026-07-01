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Marco Trombetta

Formazioni USA-Bosnia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Bosnia ed Erzegovina
USA vs Bosnia ed Erzegovina
USA

I padroni di casa degli Stati Uniti sfidano la Bosnia a Santa Clara nei sedicesimi dei Mondiali: è sfida tra Pulisic e Dzeko.

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Favori del pronostico per i padroni di casa degli Stati Uniti nella sfida dei sedicesimi contro la Bosnia. Gli States vogliono rispondere a Canada e Messico, già qualificate agli ottavi.

La nazionale americana ha vinto il proprio girone con Australia, Paraguay e Turchia, mentre la Bosnia è arrivata tra le migliori terze con quattro punti conquistati frutto del pareggio contro il Canada e la vittoria sul Qatar.


Probabili formazioni USA - Bosnia ed Erzegovina

3-4-2-1
USA crest
USA
USA
Formazione
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH
4-4-2
24M. Freese16A. Freeman3C. Richards13T. Ream5A. Robinson8W. McKennie10C. Pulisic4T. Adams17M. Tillman2S. Dest20F. Balogun1N. Vasilj5S. Kolasinac4T. Muharemovic7A. Dedic18N. Katic13I. Basic6B. Tahirovic20E. Bajraktarevic19K. Alajbegovic11E. Dzeko10E. Demirovic
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH
3-4-2-1
USA

Formazione titolare

Bosnia ed Erzegovina

Allenatore

  • M. Pochettino
  • S. Barbarez

Infortuni e squalifiche

    Formazione tipo e senza defezioni per gli States dopo l'ampio turnover contro la Turchia. Balogun torna a guidare l'attacco con gli 'italiani' Pulisic e McKennie alle sue spalle. Sulle fasce di centrocampo l'ex milanista Dest sulla destra e Robinson sulla sinistra.

    Nella Bosnia maglia da titolare per Dzeko al fianco di Demirovic in attacco. I due talenti Bajraktarevic e Alajbegovic presidiano le fasce del 4-4-2 di Barbarez. Torna dal 1' Muharemovic dopo la squalifica.

    Coppa del Mondo
    USA crest
    USA
    USA
    Bosnia ed Erzegovina crest
    Bosnia ed Erzegovina
    BIH

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Il fischio d'inizio di USA-Bosnia è previsto per le ore 2 italiane. La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN e non è prevista la visione in chiaro sulla Rai. Telecronaca di Dario Mastroianni.

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