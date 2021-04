Formazioni Udinese-Torino: Llorente dal primo minuto

Nell'Udinese pronti Forestieri e Molina, mentre il Torino proporrà Vojvoda e Sanabria titolari: si gioca per la 30esima giornata.

Terza gara del sabato, valida per la 30esima giornata di Serie A: l'Udinese ospita il Torino, quartultimo in campionato ma con una gara in meno. Bianconeri invece vicini alla quota quaranta, con 36 punti conquistati nel 2020/2021.

Nell'andata giocata a metà dicembre spettacolare match in casa del Torino: Udinese vittoriosa di misura per 3-2, con le reti di Pussetto, De Paul e Nestorovski, quest'ultimo decisivo dopo i goal in rimonta di Belotti e Bonazzoli nella seconda frazione.

Udinese con Llorente nuovamente prima punta, supportato da Pereyra nel 3-5-1-1 di Gotti. Stryger Larsen e Molina esterni di centrocampo, in mezzo agiranno Arslan, De Paul e Walace. Musso in porta, in difesa Becao, Bonifazi e Samir.

Sanabria oramai imprescindibile per il Torino al fianco di capitan Belotti. Milinkovic-Savic estremo difensore, nella retroguardia c'è Izzo con Bremer e Buongiorno. Sulle fasce Vojvoda e Ansaldi, in mezzo Mandragora e Rincon insieme a Verdi mezzala.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.