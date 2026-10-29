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Stefano Silvestri

Formazioni Udinese-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Udinese vs Roma
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La Roma non vuole fermarsi e, dopo aver battuto in rimonta il Cagliari, cerca altri 3 punti in casa dell'Udinese: le scelte di formazione di Runjaic e Gasperini.

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Di rimonta in rimonta, un po' come l'Inter, la Roma è terza e continua a sognare in grande. La squadra di Gasperini chiede ora spazio all'Udinese, in crisi nonostante a Parma abbia interrotto una lunga striscia di sconfitte.

La partita tra Udinese e Roma andrà in scena alle 18 di sabato 31 ottobre. E potrebbe consentire alla Roma di portarsi momentaneamente a -1 dalla coppia di testa Inter-Lazio, impegnate rispettivamente nel derby contro il Milan e contro il Cagliari.

Udinese con l'ex Zaniolo assieme a Ekkelenkamp a sostegno del centravanti Davis, ma i veri dubbi sono in difesa: sia Solet che Alaba sperano di recuperare dai rispettivi infortuni, ma Runjaic non è certo di riaverli a disposizione.

Roma con Mora titolare al fianco di Soulé, Malen torna dal primo minuto così come Wesley, mentre Lulli potrebbe tenersi il posto a destra a discapito di Molina. Tanti ballottaggi in difesa, dove Ghilardi e Balerdi chiedono spazio.

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31 ott 2026

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PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA

UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Udinese-Roma è un'esclusiva DAZN e come tale sarà visibile in diretta streaming scaricando l'app su qualsiasi dispositivo fisso o mobile, oppure accedendo al sito dell'emittente. I clienti sia di DAZN che di Sky possono inoltre attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.

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