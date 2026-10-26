Formazioni Torino-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La nona giornata di Serie A offre un anticipo molto interessante tra Torino e Como, che si affrontano nel turno infrasettimanale di campionato.
Probabili formazioni Torino - Como
I granata stanno infatti attraversando un ottimo periodo di forma come testimoniano le tre vittorie consecutive e i dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate.
Anche la squadra di Fabregas è ripartita alla grande vincendo le ultime tre tra Serie A e Champions League dopo aver raccolto solo un pareggio nelle precedenti tre.
PROBABILI FORMAZIONI TORINO-COMO
Ignazio Abate dovrebbe rilanciare Bragança dal 1' insieme a Fitz-Jim, a segno nell'ultimo turno di campionato. Per il resto tutto confermato con Vlasic alle spalle di Che Adams e del Cholito Simeone.
Cambia qualcosa invece Fabregas che schiera Milla a centrocampo, torna titolare Nico Paz che era partito dalla panchina contro il Sassuolo. Valle favorito su Kaiki a sinistra, ballottaggio in porta tra Butez e Sanchez. Da Cunha potrebbe agire sulla linea dei trequartisti, ancora out Kean.
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
DOVE VEDERE TORINO-COMO IN DIRETTA TV E STREAMING
Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A, si gioca martedì 27 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20.45. Oltre che su DAZN, la partita verrà trasmessa in diretta tv anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Mentre la diretta streaming del match sarà disponibile per gli abbonati al servizio sia su Sky Go che su NOW.