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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Torino-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Torino vs Como
Torino
Como

Il Como cerca punti pesanti sul campo di un Torino che sta attraversando un ottimo momento di forma: le ultime sulle formazioni di Abate e Fabregas, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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La nona giornata di Serie A offre un anticipo molto interessante tra Torino e Como, che si affrontano nel turno infrasettimanale di campionato.

Probabili formazioni Torino - Como

3-5-2
Torino crest
Torino
TOR
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Como crest
Como
COM
4-2-3-1
L. PerriL. PerriS. CocoS. CocoA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoR. BelghaliR. BelghaliA. CacciamaniA. CacciamaniN. VlasicN. VlasicG. GineitisG. GineitisD. BragancaD. BragancaC. AdamsC. AdamsG. SimeoneG. SimeoneJ. ButezJ. ButezKaikiKaikiI. SmolcicI. SmolcicM. KempfM. KempfJ. RamonJ. RamonN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaY. CoutoY. CoutoA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-5-2
Torino

Formazione titolare

Como

Allenatore

  • I. Abate
  • C. Fabregas

I granata stanno infatti attraversando un ottimo periodo di forma come testimoniano le tre vittorie consecutive e i dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate.

Anche la squadra di Fabregas è ripartita alla grande vincendo le ultime tre tra Serie A e Champions League dopo aver raccolto solo un pareggio nelle precedenti tre.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-COMO

Prossime partite
TOR

TOR

Serie A

27 ott 2026

COM

COM

Ignazio Abate dovrebbe rilanciare Bragança dal 1' insieme a Fitz-Jim, a segno nell'ultimo turno di campionato. Per il resto tutto confermato con Vlasic alle spalle di Che Adams e del Cholito Simeone.

Cambia qualcosa invece Fabregas che schiera Milla a centrocampo, torna titolare Nico Paz che era partito dalla panchina contro il Sassuolo. Valle favorito su Kaiki a sinistra, ballottaggio in porta tra Butez e Sanchez. Da Cunha potrebbe agire sulla linea dei trequartisti, ancora out Kean.

TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE TORINO-COMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Torino-Como, gara valida per la nona giornata di Serie A, si gioca martedì 27 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20.45. Oltre che su DAZN, la partita verrà trasmessa in diretta tv anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Mentre la diretta streaming del match sarà disponibile per gli abbonati al servizio sia su Sky Go che su NOW.


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