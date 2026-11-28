Nemmeno il cambio di allenatore, con l'arrivo di Roberto D'Aversa al posto di Alberto Aquilani, ha rialzato le sorti dei neroverdi, che domenica scorsa sono stati battuti per 2-1 al Mapei Stadium dal Genoa. Inevitabile l'inserimento nella lotta per non retrocedere.

Ecco dunque le scelte di formazione di D'Aversa e Allegri per Sassuolo-Napoli, gara che si giocherà alle ore 18 di domenica 29 novembre.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

Nel Sassuolo, D'Aversa dovrebbe confermare la difesa a tre vista domenica scorsa contro il Genoa. Spera in una maglia Bowie in attacco, ma Esposito rimane leggermente favorito. Doig più di Obrador sulla fascia sinistra.

Il Napoli non ha a disposizione l'infortunato De Bruyne, che verrà rimpiazzato da Anguissa nel ruolo di mezzala destra: il camerunense torna titolare dopo l'iniziale panchina di Manchester. Allegri dovrebbe confermare la difesa a quattro vista contro gli inglesi, con Spinazzola a destra e Olivera dalla parte opposta. Rafa Marin va dunque verso la panchina. Titolare Lang nel tridente.

Prossime partite SAS Serie A 09:00 NAP Guarda

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt, Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. All. D'Aversa

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Lang, Hojlund. All. Allegri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Sassuolo-Napoli è una delle tre partite della tredicesima giornata visibili in co-esclusiva, tramite abbonamento, su DAZN e Sky: nel primo caso in streaming scaricando l'app o accedendo al sito della piattaforma, nel secondo caso in tv ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Gara visibile in streaming anche su NOW tramite abbonamento e, per i clienti Sky, su SkyGo.