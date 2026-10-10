Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoSassuolo
Stadio Mapei - Citta del Tricolore
team-logoMilan
Guarda su DAZNGuarda su NOW
Lelio Donato

Formazioni Sassuolo-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
Milan

Il Milan di Amorim fa visita al Sassuolo nella sesta giornata di Serie A dopo la lunga pausa: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Il campionato del Milan riparte da Reggio Emilia dove domenica pomeriggio i rossoneri affrontano il Sassuolo.

Probabili formazioni Sassuolo - Milan

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formazione
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
A. MuricA. Muricteam-logoF. LeysenD. Caleta-CarD. Caleta-CarJ. DoigJ. DoigS. CinquegranoS. CinquegranoD. BakolaD. BakolaN. MaticN. MaticK. ThorstvedtK. ThorstvedtS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiM. MaignanM. MaignanS. PavlovicS. PavlovicM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterL. ModricL. ModricO. HutchinsonO. HutchinsonS. DiawaraS. DiawaraS. ChukwuezeS. ChukwuezeC. PulisicC. PulisicA. RabiotA. RabiotG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
4-3-3
Sassuolo

Formazione titolare

Milan

Allenatore

  • A. Aquilani
  • R. Amorim

La squadra di Ruben Amorim, ancora imbattuta in Serie A, cerca continuità dopo la vittoria per 3-0 ottenuta contro il Lecce prima della lunga sosta.

I neroverdi sono invece reduci dalla sconfitta di Monza ma in casa hanno già battuto la Juventus, dunque sono un avversario da non sottovalutare per il Diavolo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

Aquliani recupera Muric e Volpato col portiere che dovrebbe giocare titolare anche se Turati scalpita. Tutto confermato in difesa dove Caleta-Car fa coppia con Leysen. In mezzo al campo ancora Thorstvedt favorito su Adzic, in attacco spazio al solito tridente formato da Berardi, Seba Esposito e Laurientè.

Amorim cambia tatticamente passando alla difesa a quattro anche a causa delle assenze di Estupinan e Saelemaekers. Gila agirà da terzino destro con Bartesaghi dall'altra parte, in mezzo De Winter e Pavlovic. A centrocampo Musah con Rabiot. Possibile panchina per Modric. Alle spalle di Gonçalo Ramos spazio per Chukwueze e Moreira dal 1' insieme a Pulisic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. All. Aquilani.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. All Amorim

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A, si gioca al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia domenica 11 ottobre con fischio d'inizio alle ore 18.00. La partita verrà trasmessa come sempre in diretta tv su DAZN, ma sarà visibile anche : su Sky e in diretta streaming pure su NOW.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google