Formazioni Sassuolo-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il campionato del Milan riparte da Reggio Emilia dove domenica pomeriggio i rossoneri affrontano il Sassuolo.

La squadra di Ruben Amorim, ancora imbattuta in Serie A, cerca continuità dopo la vittoria per 3-0 ottenuta contro il Lecce prima della lunga sosta.

I neroverdi sono invece reduci dalla sconfitta di Monza ma in casa hanno già battuto la Juventus, dunque sono un avversario da non sottovalutare per il Diavolo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

Prossime partite SAS Serie A 12:00 MIL

Aquliani recupera Muric e Volpato col portiere che dovrebbe giocare titolare anche se Turati scalpita. Tutto confermato in difesa dove Caleta-Car fa coppia con Leysen. In mezzo al campo ancora Thorstvedt favorito su Adzic, in attacco spazio al solito tridente formato da Berardi, Seba Esposito e Laurientè.

Amorim cambia tatticamente passando alla difesa a quattro anche a causa delle assenze di Estupinan e Saelemaekers. Gila agirà da terzino destro con Bartesaghi dall'altra parte, in mezzo De Winter e Pavlovic. A centrocampo Musah con Rabiot. Possibile panchina per Modric. Alle spalle di Gonçalo Ramos spazio per Chukwueze e Moreira dal 1' insieme a Pulisic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. All. Aquilani.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. All Amorim

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A, si gioca al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia domenica 11 ottobre con fischio d'inizio alle ore 18.00. La partita verrà trasmessa come sempre in diretta tv su DAZN, ma sarà visibile anche : su Sky e in diretta streaming pure su NOW.