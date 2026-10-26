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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Sassuolo-Lazio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Sassuolo vs Lazio
Sassuolo
Lazio

Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con l'anticipo del pomeriggio tra Sassuolo e Lazio: le ultime sulle formazioni di Aquilani e Gattuso, dove vedere la partita di campionato in diretta tv e streaming.

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La Lazio capolista apre il turno infrasettimanale di Serie A valido per la nona giornata sul campo del Sassuolo.

Probabili formazioni Sassuolo - Lazio

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
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Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
S. TuratiS. TuratiD. Caleta-CarD. Caleta-CarJ. DoigJ. DoigS. CinquegranoS. CinquegranoC. OdenthalC. OdenthalV. AdzicV. AdzicN. MaticN. MaticK. ThorstvedtK. ThorstvedtD. BerardiD. BerardiA. LaurienteA. LaurienteS. EspositoS. EspositoC. MandasC. MandasO. ProvstgaardO. ProvstgaardJ. SutaloJ. SutaloN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorT. NoslinT. NoslinM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. Isaksen
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
Sassuolo

Formazione titolare

Lazio

Allenatore

  • A. Aquilani
  • G. Gattuso

I biancocelesti guidano la classifica insieme all'Inter con ventidue punti, sono ancora imbattuti e hanno vinto le ultime quattro partite subendo solo due reti.

La formazione allenata da Alberto Aquilani invece, dopo un ottimo inizio di stagione con la prestigiosa vittoria ottenuta contro la Juventus, ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LAZIO

Prossime partite
SAS

SAS

Serie A

27 ott 2026

LAZ

LAZ

A difendere i pali neroverdi dovrebbe rientrare Muric, davanti a lui linea a quattro con Van der Brempt e Doig esterni, in mezzo Caleta-Car e Odenthal. A centrocampo probabile maglia da titolare per Adzic, favorito su Bakola. Tutto confermato in attacco dove Berardi e Lauriente agiscono ai lati di Sebastiano Esposito.

Pochissimi dubbi di formazione per Gattuso che conferma in blocca o quasi la squadra che ha battuto il Parma. In difesa Doekhi è favorito su Sutalo per affiancare Provstgaard. Regia sempre affidata a Belhayane, così come in attacco Isaksen è nettamente favorito su Cancellieri. Pinamonti non è al meglio: la punta sarà ancora Noslin.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. All. Aquilani

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

DOVE VEDERE SASSUOLO-LAZIO IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Lazio, gara che apre la nona giornata di Serie A, si gioca martedì 27 ottobre al 'Mapei Stadium-Città del Tricolore' di Reggio Emilia con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30. La gara verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. Dunque per vederla bisognerà collegarsi all'app tramite dispositivi mobili o la smart tv.

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