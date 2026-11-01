Formazioni Sassuolo-Fiorentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sassuolo e Fiorentina vanno alla disperata ricerca di punti nella gara valida per la decima giornata di Serie A.

La formazione neroverde, dopo un buon avvio di stagione, sta vivendo un momento molto complicato con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque tra cui il pesantissimo 6-2 casalingo subito contro la Lazio nel turno infrasettimanale.

Non stanno certo meglio i viola che anzi hanno tre punti in meno anche se sono reduci dal pareggio casalingo contro l'Atalanta che ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-FIORENTINA

Prossime partite SAS Serie A 12:30 FIO Guarda

Qualche dubbio soprattutto in difesa per Aquilani che conferma Turati in porta, davanti a lui Walukiewicz in vantaggio su Caleta-Car, mentre Van der Brempt dovrebbe vincere il ballottaggio con Cinquegrano. In mezzo al campo Adzic e Bakola affiancano Matic. Tutto confermato davanti col tridente formato da Berardi, Seba Esposito e Laurientè.

Problemi in difesa per Vanoli che potrebbe rilanciare Joao Mario come terzino sinistro con Viery centrale accanto a Dragusin. In mezzo al campo Brescianini più di Oulai. Davanti tocca a Pellegrino con Mastantuono e Njie, ancora avanti su Gnonto.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Waluwiewicz, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

DOVE VEDERE SASSUOLO-FIORENTINA IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la decima giornata di Serie A, si gioca lunedì 2 novembre a Reggio Emilia con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30. La partita sarà visibile come sempre in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport e Sky Sport Calcio. Mentre per vederla in streaming ci sono Sky Go e NOW.