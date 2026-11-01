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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Sassuolo-Fiorentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Sassuolo vs Fiorentina
Sassuolo
Fiorentina

La Fiorentina cerca punti in casa del Sassuolo nel match della decima giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Aquilani e Vanoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

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Prezzo di partenzaVariabile
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Sassuolo e Fiorentina vanno alla disperata ricerca di punti nella gara valida per la decima giornata di Serie A.

Probabili formazioni Sassuolo - Fiorentina

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formazione
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
S. TuratiS. TuratiD. Caleta-CarD. Caleta-CarC. OdenthalC. OdenthalS. CinquegranoS. CinquegranoJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiD. de GeaD. de GeaA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioR. DragusinR. DragusinC. Inao OulaiC. Inao OulaiM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. Njie
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
Sassuolo

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • A. Aquilani
  • P. Vanoli

La formazione neroverde, dopo un buon avvio di stagione, sta vivendo un momento molto complicato con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque tra cui il pesantissimo 6-2 casalingo subito contro la Lazio nel turno infrasettimanale.

Non stanno certo meglio i viola che anzi hanno tre punti in meno anche se sono reduci dal pareggio casalingo contro l'Atalanta che ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-FIORENTINA

Prossime partite
SAS

SAS

Serie A

02 nov 2026

FIO

FIO

Qualche dubbio soprattutto in difesa per Aquilani che conferma Turati in porta, davanti a lui Walukiewicz in vantaggio su Caleta-Car, mentre Van der Brempt dovrebbe vincere il ballottaggio con Cinquegrano. In mezzo al campo Adzic e Bakola affiancano Matic. Tutto confermato davanti col tridente formato da Berardi, Seba Esposito e Laurientè.

Problemi in difesa per Vanoli che potrebbe rilanciare Joao Mario come terzino sinistro con Viery centrale accanto a Dragusin. In mezzo al campo Brescianini più di Oulai. Davanti tocca a Pellegrino con Mastantuono e Njie, ancora avanti su Gnonto.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Waluwiewicz, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

DOVE VEDERE SASSUOLO-FIORENTINA IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la decima giornata di Serie A, si gioca lunedì 2 novembre a Reggio Emilia con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30. La partita sarà visibile come sempre in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport e Sky Sport Calcio. Mentre per vederla in streaming ci sono Sky Go e NOW.

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