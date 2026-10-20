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Champions League
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Stadio Olimpico, Roma
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Marco Trombetta

Formazioni Roma-Slovan Bratislava: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Champions League
Roma vs Slovan Bratislava
Roma
Slovan Bratislava

Dopo la tremenda beffa contro il Real Madrid, la Roma cerca la prima vittoria in Champions contro lo Slovan: le ultime sulle formazioni e su dove vedere la partita.

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La sconfitta contro il Real Madrid fa ancora male, ma la Roma deve rialzarsi in Champions e la partita con lo Slovan Bratislava appare come l'occasione perfetta per conquistare i primi tre punti nella phase league.


Probabili formazioni Roma - Slovan Bratislava

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoN. PisilliN. PisilliL. PellegriniL. PellegriniM. SouleM. SouleN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de Roonteam-logoWesleyD. MalenD. MalenD. TakacD. TakacK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyT. BarseghyanT. BarseghyanA. MustaficA. MustaficC. MartinezC. MartinezA. GrigerA. Griger
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-2-1
Roma

Formazione titolare

Slovan Bratislava

Allenatore

  • G. Gasperini
  • Y. Toure

Dopo il turnover contro il Genoa, sono pronti a tornare dal primo minuto Mancini e Wesley, oltre a Balerdi che prenderà il posto di Ndicka.

Confermati Pisilli e De Roon in mezzo al campo in assenza di Koné e Cristante, mentre sulla trequarti è favorito Pellegrini per giocare al fianco di Soulé alle spalle di Malen. Out Dybala, Castro la mossa dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SLOVAN BRATISLAVA

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajnc, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny, Mustafic; Barseghyan, Martinez, Camara; Griger. All. Yaya Toure

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio martedì alle ore 21 per Roma-Slovan Bratislava, trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW per tutti gli abbonati.

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