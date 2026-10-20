Formazioni Roma-Slovan Bratislava: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La sconfitta contro il Real Madrid fa ancora male, ma la Roma deve rialzarsi in Champions e la partita con lo Slovan Bratislava appare come l'occasione perfetta per conquistare i primi tre punti nella phase league.
Probabili formazioni Roma - Slovan Bratislava
Formazione titolare
Allenatore
- G. Gasperini
- Y. Toure
Dopo il turnover contro il Genoa, sono pronti a tornare dal primo minuto Mancini e Wesley, oltre a Balerdi che prenderà il posto di Ndicka.
Confermati Pisilli e De Roon in mezzo al campo in assenza di Koné e Cristante, mentre sulla trequarti è favorito Pellegrini per giocare al fianco di Soulé alle spalle di Malen. Out Dybala, Castro la mossa dalla panchina.
PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SLOVAN BRATISLAVA
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajnc, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny, Mustafic; Barseghyan, Martinez, Camara; Griger. All. Yaya Toure
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Fischio d'inizio martedì alle ore 21 per Roma-Slovan Bratislava, trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW per tutti gli abbonati.