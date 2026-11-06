Formazioni Roma-Sassuolo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il sabato sera può essere da febbre per la Roma: battendo il Sassuolo, la squadra di Gian Piero Gasperini si porterebbe momentaneamente al secondo posto da sola, davanti all'Inter e a -1 dalla Lazio.

Se i giallorossi devono provare a lasciarsi alle spalle la clamorosa rimonta subita contro il Manchester United in Champions League, i neroverdi di Alberto Aquilani sono reduci da quattro sconfitte di fila, l'ultima il 2-4 interno contro la Fiorentina, con addirittura 16 reti totali al passivo.

Nella Roma resiste il dubbio relativo al portiere: Gollini è ancora a fortissimo rischio forfait, si scalda di nuovo Vasquez. In difesa torna titolare Ndicka, Molina in ballottaggio con Lulli, De Roon non dovrebbe rifiatare. Alle spalle di Malen confermata la coppia Soulé-Mora. Ancora niente da fare per Svilar, Koné e Dybala.

Doppia assenza pesante per il Sassuolo, che non avrà a disposizione né Berardi né Volpato: gioca Dominguez assieme a Esposito e Laurienté. Soliti dubbi in difesa e a centrocampo per Aquilani.

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PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SASSUOLO

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Roma-Sassuolo sarà visibile sia su DAZN che su Sky e NOW, in coesclusiva. Per quanto riguarda Sky, i canali di riferimento per seguire la partita sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.