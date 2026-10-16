Formazioni Roma-Genoa: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Ex a confronto: Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi si sfidano in un anticipo che sia per la Roma che per il Genoa vale parecchio.

La gara mette a confronto una formazione reduce da un ko bruciante come quello contro il Real Madrid e un'altra che ha appena ottenuto la prima vittoria in campionato, superando la Fiorentina.

Roma senza lo squalificato Malen e gli infortunati Dybala e Koné: dentro Castro in attacco, Mora sulla trequarti e Pisilli (favorito su Pellegrini) in mezzo al campo. Lulli può far rifiatare Molina sulla destra.

De Rossi potrebbe confermare la difesa a quattro e gran parte della formazione vista contro la Fiorentina: di nuovo titolare l'altro ex El Shaarawy così come Messias, goal affidati al centravanti Osmajic.

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PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini

GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Traoré, Frendrup; Ellertsson, Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Roma-Genoa, che si giocherà all'Olimpico alle 20.45 di sabato 17 ottobre, sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky: nel primo caso scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale, nel secondo sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Le alternative sono NOW e SkyGo, quest'ultima per i clienti Sky.







