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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
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Stefano Silvestri

Formazioni Roma-Genoa: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Roma vs Genoa
Roma
Genoa
Serie A

La Roma prova a dimenticare la clamorosa sconfitta contro il Real Madrid e ospita il Genoa all'Olimpico: le scelte di formazione degli ex Gasperini e De Rossi.

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Probabili formazioni Roma - Genoa

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
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Genoa crest
Genoa
GEN
3-5-2
P. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoM. de RoonM. de RoonM. SouleM. Souleteam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. Pisilliteam-logoE. LulliS. CastroS. CastroJ. BijlowJ. BijlowA. MarcandalliA. MarcandalliJ. VasquezJ. VasquezL. OestigardL. OestigardK. EhizibueK. EhizibueH. TraoreH. TraoreM. EllertssonM. EllertssonM. FrendrupM. FrendrupT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. Osmajic
Genoa crest
Genoa
GEN
3-4-2-1
Roma

Formazione titolare

Genoa

Allenatore

  • G. Gasperini
  • D. De Rossi

Ex a confronto: Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi si sfidano in un anticipo che sia per la Roma che per il Genoa vale parecchio.

La gara mette a confronto una formazione reduce da un ko bruciante come quello contro il Real Madrid e un'altra che ha appena ottenuto la prima vittoria in campionato, superando la Fiorentina.

Roma senza lo squalificato Malen e gli infortunati Dybala e Koné: dentro Castro in attacco, Mora sulla trequarti e Pisilli (favorito su Pellegrini) in mezzo al campo. Lulli può far rifiatare Molina sulla destra.

De Rossi potrebbe confermare la difesa a quattro e gran parte della formazione vista contro la Fiorentina: di nuovo titolare l'altro ex El Shaarawy così come Messias, goal affidati al centravanti Osmajic.

Prossime partite
ROM

ROM

Serie A

17 ott 2026

GEN

GEN

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini

GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Traoré, Frendrup; Ellertsson, Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Roma-Genoa, che si giocherà all'Olimpico alle 20.45 di sabato 17 ottobre, sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky: nel primo caso scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale, nel secondo sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Le alternative sono NOW e SkyGo, quest'ultima per i clienti Sky.


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