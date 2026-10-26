Formazioni Roma-Cagliari: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale, uno dei tre anticipi si gioca all'Olimpico dove la Roma ospita il Cagliari.

I giallorossi sono reduci dal pareggio in rimonta ottenuto a Napoli ma hanno perso altri due punti dalla vetta della classifica, che ora ne dista quindi quattro.

Brusca frenata per i sardi che nelle ultime tre partite hanno raccolto solo un pareggio dopo tre vittorie consecutive, ma hanno comunque conquistato già tredici punti in otto giornate.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI

Prossime partite ROM Serie A 15:45 CGL Guarda

Gasperini non può ancora contare su Svilar e Konè ma dovrebbe recuperare Dybala almeno per la panchina. A guidare la difesa sarà Balerdi dopo la doppietta di Napoli, Molina titolare a destra con Cristante che torna a centrocampo al posto di De Roon. Occasione per Rodrigo Mora alle spalle di Malen.

Assenza pesante a centrocampo per Pisacane che non avrà Winks, fermato dalla lombalgia e neppure convocato, a sostituirlo dovrebbe essere Gagliardini. Per il resto probabile maglia da titolare per Massolin. Adopo e Daniel Maldini alle spalle di Nzola, favorito su Mendy.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soule, Mora; Malen. All. Gasperini

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Gagliardini, Massolin; Adopo, Maldini; Nzola. All. Pisacane

DOVE VEDERE ROMA-CAGLIARI IN DIRETTA TV E STREAMING

Roma-Cagliari, gara valida per la nona giornata di Serie A, si gioca allo stadio 'Olimpico' martedì 27 ottobre con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva per gli abbonati, su DAZN. Per vederla dunque bisognerà collegarsi all'app tramite dispositivi mobili o smart tv.



