Roma in un momento di forma strepitoso: i giallorossi sono reduci dal 5-1 di Parma, con tanto di poker messo a segno da Malen, e hanno completato la rimonta sull'Inter superandola al secondo posto, a -2 dalla Lazio capolista. In Champions League, però, hanno vinto solo una delle prime quattro partite.

Si trova invece al primo posto sia nella classifica europea che in quella di Ligue 1 il PSG, che sabato ha vinto sul campo del Nizza. Ma i parigini hanno perso anche Doué dopo Kvaratskhelia: entrambi si sono rotti il legamento crociato del ginocchio.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-ROMA

Senza due terzi del tridente titolare, Luis Enrique è costretto ad affiancare Ferran Torres (o Mayulu) e Akliouche a Dembélé. Confermata per il resto la formazione tipo, con Safonov tra i pali, Hakimi e Nuno Mendes ai fianchi di Marquinhos e Pacho e il terzetto di centrocampo formato da Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz.

Nella Roma torna titolare Soulé dopo la panchina iniziale contro il Parma: assieme a lui sulla trequarti è duello tra Dybala e Mora alle spalle di Malen. Titolare anche Wesley al posto di Lulli, mentre Molina dovrebbe giocare. Balerdi ha recuperato da un problema alla caviglia ed è stato convocato, ma il trio di difesa dovrebbe vedere Mancini, Ndicka ed Hermoso.

Prossime partite PSG Champions League 15:00 ROM Guarda

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

PSG-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva streaming da Prime Video, tramite abbonamento. La gara si potrà dunque vedere scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo fisso e mobile oppure accedendo al sito della piattaforma. La telecronaca verrà affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.